Вода вкрай необхідна для правильної роботи нашого організму. Її потрібно пити регулярно і у великих кількостях. Щоправда, в умовах щоденної рутини постійно пити воду не так вже й просто. На допомогу приходять нагадування в смартфоні, які точно будуть корисними.

Топ додатків, які нагадують пити воду – далі в матеріалі.

Daily Water Tracker Reminder

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Безкоштовний застосунок для Android та iOS для підтримки водного балансу. Потрібно ввести дані тіла, і сервіс самостійно підкаже, скільки потрібно пити води протягом усього дня.

Aqualert

Сервіс враховує не тільки фізичні параметри, а й активність. Можна навіть зазначити, що попереду спекотний день – система самостійно змінить параметри, щоб організм отримав достатню кількість води. Сервіс доступний на Android та iOS.

Waterbalance

Додаток самостійно веде розрахунок, і дає можливість додати інші напої – наприклад, сиром для горла або будь-які інші ліки. Доступний на Android та iOS.

Plant Nanny

Чудовий сервіс для дітей, оскільки нагадування приходять в ігровій формі. Користувачеві доведеться вирощувати квітку. Поливаєте рослину – випиваєте воду в потрібній кількості. Можна завантажити на Android та iOS.

My Water Balance

Розрахована норма має рекомендаційний характер. Застосунок можна встановити не тільки на Android та iOS, а й на розумний годинник Apple Watch. Також доступна і платна версія для розширення можливостей.

Також є на смартфоні й багато інших сервісів – наприклад, застосунки, які нагадають, що очам потрібно відпочити. Це допоможе підтримувати нормальну роботу очей і мінімізувати погіршення зору.