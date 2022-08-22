В Україні активно штрафують водіїв за перевищення швидкості на дорогах – із камерами автофіксації це робити набагато простіше. Правда, часто порушують не з власної волі – іноді навіть за всього бажання залишатися в межах швидкісних обмежень цього зробити не вдається. До того ж на різних ділянках різні ліміти.

Як контролювати швидкість автомобіля правильно – далі у матеріалі.

Насамперед уникнути штрафу за перевищення швидкості можна навіть за допомогою смартфона – за останні роки для водіїв придумали величезну кількість додатків, які зможуть сповіщати про наближення до швидкісного ліміту, або ж про місцеві правила.

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Наприклад, додаток Контроль швидкості авто + HUD, який за допомогою вбудованого в смартфон GPS визначає швидкість пересування та попереджає водія у разі перевищення звуковим сигналом.

Додаток також допоможе дізнатись середню швидкість за поїздку, кількість перевищень, а також встановити мінімальну швидкість, щоб встигнути в потрібне місце вчасно. Сервіс доступний для завантаження на Android.

Камер автофіксації у нас величезна кількість – знати розташування всіх практично неможливо. Набагато простіше скористатися сервісами, які самі сповіщатимуть про наближення датчика. Наприклад, програма Speed Camera Detector здатна допомагати водієві уникнути штрафів. З його допомогою можна дізнаватись про ситуацію на дорогах у режимі реального часу, стежити за швидкістю, а також підготуватися до проїзду під камерою автофіксації. У разі перевищення швидкості програма буде включати голосове сповіщення. Сервіс доступний для завантаження на Android.

Всі ці додатки допоможуть уберегтися від штрафу за перевищення швидкості – згідно із законодавством України, порушення обійдеться водієві 255 грн у разі перевищення ліміту на 20 км/год. Якщо розігнатися на 50 км/год і більше від граничного числа – 510 грн. За перевищення швидкості та створення аварійної ситуації – 680 грн.

Українські водії можуть отримати штраф за відсутність аптечки в авто – і хоча це не найпоширеніша помилка, вона може коштувати життя. Про розмір штрафу – у матеріалі Фактів ICTV.