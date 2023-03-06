6 марта — Всемирный день борьбы с глаукомой. Не секрет, что смартфоны, компьютеры, телевизоры и другие гаджеты с дисплеями заставляют глаза напрягаться, и иногда даже приводят к ухудшению зрения. Чтобы это предотвратить, можно уменьшить количество проведенного времени за смартфоном. Очень удобно сделать это с помощью специальных приложений — они сами будут напоминать о необходимом отдыхе.

Приложения, которые напоминают, что глазам нужно отдохнуть — далее в материале.

Если интересно просто увидеть статистику проведенного времени в том или ином приложении, на помощь придет сервис MyAddictometer. Показатели потраченного времени отображаются в графиках, и их также можно сравнить с другими пользователями. Сервис бесплатно доступен на Android.

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aTimeLogger может похвастаться тонкой настройкой и подробной статистикой. Можно проанализировать распорядок дня и привычки, а затем — составить план для большей продуктивности. Сервис доступен как для Android, так и iOS.

Для тех, кто хочет ограничить использования смартфона для себя, ребенка или родителя, можно установить специальные блокираторы для приложений. К примеру, сервис под названием Flipd. С его помощью можно установить время, которое вы не хотите проводить со смартфоном в руках. Также просчитан и вариант на экстренный случай. Гаджет можно разблокировать один раз на 60 секунд. Сервис доступен бесплатно на Android и iOS.

Недавно стало известно, что TikTok вводит ограничение на использование — они коснутся только подростков, и им теперь запрещается просматривать контент больше часа в день.