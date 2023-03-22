Вода крайне необходима для правильной работы нашего организма. Ее нужно пить регулярно и в больших количествах. Правда, в условиях ежедневной рутины постоянно пить воду не так уж и просто. На помощь приходят напоминания в смартфоне, которые точно будут полезными.

Топ приложений, которые напоминают пить воду — далее в материале.

Daily Water Tracker Reminder

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Бесплатное приложения для Android и iOS для поддержания водного баланса. Нужно ввести данные тела, и сервис самостоятельно подскажет, сколько нужно пить воды на протяжении всего дня.

Aqualert

Сервис учитывает не только физические параметры, но и активность. Можно даже отметить, что впереди жаркий день — система самостоятельно изменит параметры, чтобы организм получил достаточное количество воды. Сервис доступен на Android и iOS.

Waterbalance

Приложение самостоятельно ведет расчет, и дает возможность добавить другие напитки — к примеру, сиром для горла или любое другое лекарство. Доступно на Android и iOS.

Plant Nanny

Отличный сервис для детей, так как напоминания приходят в игровой форме. Пользователю придется выращивать цветок. Поливаете растение — выпиваете воду в нужном количестве. Можно скачать на Android и iOS.

My Water Balance

Рассчитанная норма имеет рекомендательный характер. Приложение можно установить не только на Android и iOS, но и на умные часы Apple Watch. Также доступна и платная версия для расширения возможностей.

Также есть на смартфон и многие другие сервисы — к примеру, приложения, которые напомнят, что глазам нужно отдохнуть. Это поможет поддерживать нормальную работу глаз и минимизировать ухудшение зрения.