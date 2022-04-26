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Космос

Конкуренція NASA: Китай візьметься за захист Землі від астероїдів

26 Квітня 2022, 12:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Астероид
Джерело: Depositphotos

Космічне агентство Китаю планує завдати удару по астероїду кораблем — це допоможе позаземному об’єкту вийти на безпечну траєкторію.

У планах вчених Китаю — запустити спеціальну місію упродовж наступних чотирьох років. Про це заявила заступник директора Китайського національного космічного управління Ву Яньхуа.

Щоправда, Китай ще не визначився, який астероїд стане першою ціллю. Місія із запуску ракети є частиною глобальної програми сканування космічних тіл, які можуть бути потенційно небезпечними для Землі.

Програма дасть змогу визначати небезпечні астероїди, щоб відправляти у їхній бік ракету зміни орбіти космічного тіла. Про подробиці розробки або запуску ракети в Китаї не повідомили.

У космічного агентства NASA вже є подібна місія – вона стартувала ще у листопаді 2021 року. Наприкінці осені вчені запустили ракету Falcon 9 із кораблем DART, який має врізатися в астероїд Діморфос вже 26 вересня. Мета місії – оцінити можливість захисту Землі від зіткнення з величезними космічними тілами, які можуть знищити людство або нашу планету цілком. Приблизно 66 млн років тому астероїд припинив існування динозаврів – тепер експерти мають докласти зусиль, щоб це не повторилося.

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Теги
NASA, астероїд
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