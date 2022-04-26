Космическое агентство Китая планирует нанести удар по астероиду кораблем — это поможет внеземному объекту выйти на безопасную траекторию.

В планах ученых Китая — запустить специальную миссию в течении следующих четырех лет. Об этом заявила заместитель директора Китайского национального космического управления Ву Яньхуа.

Правда, Китай еще не определился, какой именно астероид станет первой целью. Миссия по запуску ракеты является частью глобальной программы по сканированию космических тел, которые могут нести потенциальную опасность Земле.

Программа позволит определять опасные астероиды, а затем отправлять в их сторону ракету для изменения орбиты космического тела. О подробностях разработки или запуска ракеты в Китае не сообщили.

У космического агентства NASA уже есть подобная миссия — она стартовала еще в ноябре 2021 года. В конце осени ученые запустили ракету Falcon 9 с кораблем DART, который должен врезаться в астероид Диморфос 26 сентября. Цель миссии — оценить возможность защиты Земли от столкновения с огромным космическими телами, которые могут уничтожить человечество или нашу планету целиком. Примерно 66 млн лет назад астероид прекратил существование динозавров — теперь эксперты должны приложить усилия, чтобы это не повторилось.