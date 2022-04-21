Ровер NASA зняв сонячне затемнення на Марсі: дивовижні кадри

Ровер NASA Perseverance зняв сонячне затемнення на Марсі. Рідкісне явище вдалося зафільмувати завдяки супутнику Червоної планети Фобосу.

Дивовижні кадри допоможуть вченим краще вивчити орбіту супутника та його вплив на Марс.

Це рідкісне явище вдалося зняти марсоходом Perseverance ще 2 квітня, на 397-й день космічної місії. Примітно, що затемнення тривало близько 40 секунд – набагато коротше, ніж на Землі. Фобос у 157 разів менший, ніж наший Місяць.

– Я знала, що завдання буде виконане, але не очікувала, що все буде настільки приголомшливо, – розповіла член команди Mastcam-Z Рейчел Гоусон, яка керувала камерою.

Високу якість відео також вдалося досягти завдяки сонячному фільтру камери Mastcam-Z, який діє як протисонцеві окуляри, зменшуючи інтенсивність світла.

Коли Фобос обертається навколо Марса, його гравітація має невелику припливну дію на внутрішню частину Червоної планети – від цього відбувається деформація гірських порід у мантії планети. Ці сили також повільно змінюють орбіту Фобоса. Завдяки спостереженням, вчені зможуть з’ясувати силу впливу космічних тіл один на одного.

За заявами астрономів, через десятки мільйонів років Фобос вріжеться на поверхню Марса.