Останнім часом стало доволі популярним монетизувати свою фізичну активність. Одним з найпопулярніших проектів у цьому напрямку став Sweatcoin, який увійшов до топ-10 найпопулярніших додатків в Apple App Store.

Коли Sweatcoin запустить власну криптовалюту SWEAT та як можна буде вивести кошти за активність – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Криптовалюта SWEAT

Sweatcoin – це програма, що спонукає користувачів більше рухатись, винагороджуючи їх віртуальними монетами. Не дивно, що кількість користувачів додатку постійно зростає.

Зараз дивляться

Sweatcoin анонсував запуск власної криптовалюти SWEAT влітку2022 року. Тобто усі зароблені монети за ходу на рахунках існуючих клієнтів будуть конвертовані в нову криптовалюту безкоштовно.

Як зазначають розробники, ця подія має стати одним з найбільших в історії залучень людей до криптовалют.

Після конвертації, люди зможуть обмінювати SWEAT, торгувати ними, відправляти, виводити з додатку у реальні гроші, як і будь-яку іншу криптовалюту.

Після запуску SWEAT здобувати цю криптовалюту можна буде так само за допомогою ходьби.

Коли Sweatcoin запустить SWEAT

Як зазначається на офіційному сайті Sweatcoin, запуск криптовалюти SWEAT відбудеться 13 вересня 2022 року.

Після запуску, за бажанням, ви зможете вивести крипту у реальні кошти.

Тобто понад 64 млн користувачів додатку, які разом пройшли 21+ трлн кроків, отримають можливість обміняти свої светкоїни у співвідношенні 1:1 з токенами SWEAT на заході генерації токенів (TGE).

Отож, щоб отримати токени SWEAT:

Завантажте додаток Sweatcoin на ваш телефон. Увійдіть в систему або створіть новий обліковий запис. Створіть SWEAT-гаманець – перейдіть спочатку до розділу Marketplace, а потім до Crypto. Починайте багато ходити, щоб заробити светкоїни в додатку. Під час заходу генерації токенів ви отримаєте рівну кількість криптовалюти SWEAT, яку 13 вересня зможете вивести з гаманця.

Фото: Sweatcoin