Сучасні технології надають нам тисячі можливостей, зокрема для заробітку. Сьогодні можна просто ходити і при цьому заробляти гроші.

Спеціальний додаток Sweatcoin дозволяє користувачам монетизувати власну фізичну активність.

Про особливості застосунку Sweatcoin та його роботу – дізнавалися Факти ICTV.

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Що таке Sweatcoin

Sweatcoin — це безкоштовний мобільний додаток, який відслідковує щоденну кількість кроків та винагороджує активність валютою нового покоління. Простіше кажучи, ваші кроки перетворюються у віртуальні гроші sweatcoin, які ви можете конвертувати у нову криптовалюту SWEAT.

За кожну тисячу кроків можна отримати приблизно 0,95 sweatcoin.

Взагалі, Sweatcoin – лондонська техно-компанія, яка має на меті надихнути людей до оздоровлення, мотивуючи їх більше рухатися. Саме тому вони запустили токен SWEAT, який перетворює фізичну активність у криптовалюту.

Цього літа понад 64 млн користувачів додатку, які разом пройшли 21+ трлн кроків, отримають можливість обміняти свої светкоїни у співвідношенні 1:1 з токенами SWEAT на заході генерації токенів (TGE).

Як зазначають розробники, ця подія має стати одним з найбільших в історії залучень людей до криптовалют.

Про додаток

Наразі застосунок Sweatcoin не підтримує українську мову, тому в деяких користувачів виникають проблеми під час користування. Натомість, додаток має величезний плюс – щоб почати накопичувати светкоїни, не потрібно вкладати свої кошти чи робити перший внесок.

Sweatcoin пропонує своїм користувачам два плани: безкоштовний та преміум.

Для першого варіанту вам потрібно просто скачати додаток та багато ходити. Але існує обмеження на кількість светкоїнів, які можна конвертувати за допомогою безкоштовного плану – 10 светкоїнів на день (близько 10 тис. кроків).

За допомогою безкоштовного варіанту, у вас залишається можливість купувати більшість товарів у магазині Sweatcoin.

Ці предмети варіюються від товарів із відсотковою знижкою до аукціонів Sweatcoin, які пропонують подарункові картки на реальні суми, спортивне спорядження та іншу електроніку й безліч інших корисних дрібничок (сертифікати на курси з вивчення мов та інше).

Sweatcoin Premium підписка коштує $4,99 на місяць, або $24,99 на рік. З преміумом-варіантом кожен ваш крок подвоюється, і ви можете заробляти необмежену кількість светкоїнів щодня.

Sweatcoin Premium також пропонує додаткові товари в магазині, які є ексклюзивними для користувачів з підпискою.

На що можна витратити светкоїни

Зароблені віртуальні гроші можна витратити на цілком реальні покупки, доступні в тому ж додатку Sweatcoin.

Ви можете придбати – онлайн-курси, тренінги, підписки на фітнес-програми та Netflix, ваучери в магазини Amazon та Adidas тощо. Вартість таких покупок становить від п’ять светкоїнів. Також користувачі можуть придбати смарт-годинники та фітнес-браслети, проте їх вартість може сягати 100 і більше монет.

Sweatcoin також дозволяє переказувати монети на користь фонду Save the Children, що допомагає діткам. До речі, й тим, хто постраждав від війни в Україні.

Як отримати криптовалюту та вивести її на картку

Як вже зазначалося, Sweatcoin анонсував запуск власної криптовалюти SWEAT цього літа. Тобто, усі зароблені монети на рахунках клієнтів будуть конвертовані в нову криптовалюту безкоштовно.

Після цього власники SWEAT зможуть обмінювати монети, торгувати ними, відправляти, виводити з додатку, як і будь-яку іншу криптовалюту.

Після запуску SWEAT здобувати цю криптовалюту можна буде так само за допомогою ходьби.

Отож, щоб отримати токени SWEAT: