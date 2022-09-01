В последнее время стало довольно популярным монетизировать свою физическую активность. Одним из самых популярных проектов в этом направлении стал Sweatcoin, который вошел в топ-10 самых популярных приложений в Apple App Store.

Когда Sweatcoin запустит собственную криптовалюту SWEAT и как можно будет вывести средства за активность — читайте в материале Фактов ICTV.

Криптовалюта SWEAT

Sweatcoin — это приложение, которое побуждает пользователей двигаться больше, вознаграждая их виртуальными монетами. Неудивительно, что количество пользователей приложения постоянно растет.

Сейчас смотрят

Sweatcoin анонсировал запуск собственной криптовалюты SWEAT летом 2022 года. То есть все заработанные монеты за ходьбу на счетах существующих клиентов будут конвертированы в новую криптовалюту бесплатно.

Как отмечают разработчики, это событие должно стать одним из крупнейших в истории привлечений людей до криптовалют.

После конвертации, люди смогут обменивать SWEAT, торговать ими, отправлять, выводить из приложения в реальные деньги, как и любую другую криптовалюту.

После запуска SWEAT приобретать эту криптовалюту можно будет так же с помощью ходьбы.

Когда Sweatcoin запустит SWEAT

Как отмечается на официальном сайте Sweatcoin, запуск криптовалюти SWEAT состоится 13 сентября 2022 года.

После запуска, по желанию, вы сможете вывести крипту в реальные средства.

То есть более 64 млн пользователей приложения, которые вместе прошли 21+ трлн шагов, получат возможность обменять свои светкоїни в соотношении 1:1 с токенами SWEAT на западе генерации токенов (TGE).

Итак, чтобы получить токены SWEAT:

Загрузите приложение Sweatcoin на ваш телефон. Войдите в систему или создайте новую учетную запись. Создайте SWEAT-кошелек – перейдите сначала в раздел Marketplace, а затем к Crypto. Начинайте много ходить, чтобы заработать светкоины в приложении. Во время мероприятия генерации токенов вы получите равное количество криптовалюты SWEAT, которую 13 сентября сможете вывести из кошелька.

Фото: Sweatcoin