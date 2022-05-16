Опинившись у такій ситуації, потрібно знайти об’єкти, що мають стаціонарний телефонний зв’язок:

будівлі органів місцевого самоврядування,

відділення пошти,

пожежно-рятувальні частини,

відділення поліції,

станції швидкої медичної допомоги,

представництва інших силових відомств (Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, Поліція охорони).

У відомстві наголосили, якщо місто перебуває в окупації, ці локації можуть бути зайняті окупантами, і відвідування їх може бути небезпечним для вашого життя.

Для відслідковування інформації про ситуацію в регіоні, гуманітарні коридори та евакуацію слухайте радіо та телебачення.