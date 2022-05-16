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Як отримувати інформацію, якщо немає мобільного зв’язку та інтернету

16 Травня 2022, 15:14
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
телефон без связи
Джерело: Depositphotos

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України поділилася порадами, як отримувати інформацію, якщо немає доступу до мобільного зв’язку та інтернету.

Опинившись у такій ситуації, потрібно знайти об’єкти, що мають стаціонарний телефонний зв’язок:

  • будівлі органів місцевого самоврядування,
  • відділення пошти,
  • пожежно-рятувальні частини,
  • відділення поліції,
  • станції швидкої медичної допомоги,
  • представництва інших силових відомств (Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, Поліція охорони).

У відомстві наголосили, якщо місто перебуває в окупації, ці локації можуть бути зайняті окупантами, і відвідування їх може бути небезпечним для вашого життя.

Для відслідковування інформації про ситуацію в регіоні, гуманітарні коридори та евакуацію слухайте радіо та телебачення.

Якщо окупанти відключили українське ефірне мовлення:
  • слухайте радіо на середніх хвилях (1278, 1404, 873, 657 кГц) за допомогою старих приймачів;
  • дивіться українське мовлення на розкодованому супутнику за допомогою супутникової антени та телевізора із супутниковим ресивером.

Українські канали можна знайти на відкритому супутнику. Сигнал приймається будь-яким супутниковим приймачем чи телевізором із вбудованим приймачем.

Параметри прийому:

  • супутник: Hotbird 13;
  • частота: 11 219 МГц;
  • поляризація: H (горизонтальна);
  • символьна швидкість: 29 900;
  • корекція помилок: FEC 3/5.

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Війна в Україні
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