Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України поділилася порадами, як отримувати інформацію, якщо немає доступу до мобільного зв’язку та інтернету.
Опинившись у такій ситуації, потрібно знайти об’єкти, що мають стаціонарний телефонний зв’язок:
- будівлі органів місцевого самоврядування,
- відділення пошти,
- пожежно-рятувальні частини,
- відділення поліції,
- станції швидкої медичної допомоги,
- представництва інших силових відомств (Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, Поліція охорони).
У відомстві наголосили, якщо місто перебуває в окупації, ці локації можуть бути зайняті окупантами, і відвідування їх може бути небезпечним для вашого життя.
Для відслідковування інформації про ситуацію в регіоні, гуманітарні коридори та евакуацію слухайте радіо та телебачення.
Якщо окупанти відключили українське ефірне мовлення:
- слухайте радіо на середніх хвилях (1278, 1404, 873, 657 кГц) за допомогою старих приймачів;
- дивіться українське мовлення на розкодованому супутнику за допомогою супутникової антени та телевізора із супутниковим ресивером.
Українські канали можна знайти на відкритому супутнику. Сигнал приймається будь-яким супутниковим приймачем чи телевізором із вбудованим приймачем.
Параметри прийому:
- супутник: Hotbird 13;
- частота: 11 219 МГц;
- поляризація: H (горизонтальна);
- символьна швидкість: 29 900;
- корекція помилок: FEC 3/5.