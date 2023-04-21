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Немає грошей – немає синьої галочки. Twitter забрав позначки у Кардаш’ян, Гейтса і Роналду

21 Квітня 2023, 16:04
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Twitter
Джерело: Unsplash

Соціальна мережа Twitter почала видаляти сині галочки, які раніше свідчили про справжність акаунтів. Вони вже зникли з деяких облікових записів знаменитостей.

Так, тепер користувачі, які не оплатили підписку, незважаючи на те, чий це акаунт – залишилися без синьої галочки. Її відсутність можна помітити у Кім Кардаш’ян, Бейонсе, Кріштіану Роналду, Білла Гейтса, Дональда Трампа і багатьох інших відомих особистостей.

Ким Кардашьян твиттер
Бейонсе твиттер
Криштиану Роналду твиттер
Ким Кардашьян твиттер
Бейонсе твиттер
Криштиану Роналду твиттер
Немає грошей – немає синьої галочки. Twitter забрав позначки у Кардаш’ян, Гейтса і Роналду / 3 зображення

Позбулися синіх галочок і урядові установи, наприклад – офіційний акаунт Служби громадянства та імміграції США. Однак деякі акаунти вже отримали сіру галочку, якою тепер будуть верифіковані профілі.

Така зміна загрожує створити ще більший ризик появи підроблених акаунтів знаменитостей і державних діячів, адже тепер кожен, хто оплатить підписку, може отримати галочку.

У листопаді новим власником Twitter став Ілон Маск. Мільярдер практично одразу заявив, що на соцмережу чекає низка великих змін, зокрема й верифікації.

Вартість Twitter Blue становить від $7 до $11 залежно від платформи, з якої оформляється підписка.

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Джерело
CNN
Теги
Twitter
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