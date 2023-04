Мільярдер Ілон Маск відповів письменнику Стівену Кінгу на прохання віддати його синю галочку у Twitter фонду Сергія Притули. Глава соцмережі заявив, що він уже відправив $100 млн на допомогу Україні.

I’ve donated $100M to Ukraine, how much have you donated?

(We turned down the DoD money btw) https://t.co/wpLa6dTnP6

— Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2023