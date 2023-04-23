Мільярдер Ілон Маск відповів письменнику Стівену Кінгу на прохання віддати його синю галочку у Twitter фонду Сергія Притули. Глава соцмережі заявив, що він уже відправив $100 млн на допомогу Україні.
– Я пожертвував $100 млн Україні, а скільки пожертвували ви? До речі, ми відмовилися від грошей Міністерства оборони, – заявив Маск.
I’ve donated $100M to Ukraine, how much have you donated?
(We turned down the DoD money btw) https://t.co/wpLa6dTnP6
— Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2023
Також Ілон ретвітнув публікацію від 24 жовтня очільника Мінцифри Михайла Федорова, в якій він висловлює подяку главі Tesla за обслуговування супутникового інтернету Starlink в Україні.
Це була відповідь на прохання Кінга віддати синю галочку на благодійність.
Що стосується заяви Маска про відмову грошей від Міністерства оборони, то йшлося про фінансування Starlink в Україні. У жовтні мільярдер заявив про відмову в подальшій підтримці роботи супутникового інтернету – все через високу вартість в обслуговуванні тисяч терміналів.
Після цього Ілон попросив Пентагон узяти на себе утримання Starlink, але через деякий час заявив, що буде підтримувати грошима самостійно. На жовтень 2022 року в Україні було понад 25 тис. терміналів.