Несколько десятков аккаунтов умерших знаменитостей в соцсети Twitter получили синюю галочку, то есть — прошли верификацию.

Галочку можно увидеть в учетной записи шеф-повара Энтони Бурдейна, который умер в 2018 году, и игрока Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта, которого не стало в 2020-ом. Профили после их смерти не ведутся.

Учетные записи других умерших знаменитостей, на которых появились синие галочки, включали певца Майкла Джексона, художника комиксов Стэна Ли и актера Чедвика Боузмана, хотя эти аккаунты активно управляются другими людьми от их имени.

В пояснении, сопровождающем галочки, говорится, что “аккаунт верифицирован, потому что он подписан на Twitter Blue и подтвердил свой номер телефона”.

Стоит отметить и то, что синие галочки вернулись и в некоторые аккаунты других знаменитостей, однако те поспешили оправдаться, что не платили деньги за подписку.

Еще несколько дней назад Twitter начал удалять синие галочки, которые ранее свидетельствовали о подлинности аккаунтов. Тогда специальная отметка исчезла из учетной записи Ким Кардашьян, Бейонсе, Криштиану Роналду, Билла Гейтса, Дональда Трампа и других знаменитостей.

Несмотря на это, сейчас галочки снова вернулись к ним.

Сам глава Twitter Илон Маск ранее заявил, что “лично оплачивает” подписку на Twitter Blue баскетболиста Леброна Джеймса, писателя Стивена Кинга и актера Уильяма Шатнера,