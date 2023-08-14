Бій Ілона Маска та Марка Цукерберга – одна з головних подій найближчого часу. Ідея, яка спочатку виникла як жарт, перетворилася на справжнє шоу, фіналом якого стане вихід на ринг двох мільярдерів.

В октагоні зустрінуться люди, які не мірятимуться нулями на банківському рахунку, і світ дізнається, хто з них крутіший.

Усе, що відомо про поєдинок Ілона Маска та Марка Цукерберга – читайте на Фактах ICTV.

Виникнення ідеї бою Маска і Цукерберга

Усе почалося з негласної ворожнечі між главами соцмереж. Коли Ілон купив Twitter за $44 млрд і почав розвивати сервіс, Марк заявив, що Meta хоче випустити свій аналог соцмережі.

Маск відреагував на це і назвав Цукерберга наслідувачем.

На цьому все не закінчилося – після запуску нової соцмережі Threads від Meta удар припав на Twitter. Доходи помітно впали, і Маск спочатку вирішив подати до суду на компанію Марка, а потім перейшов і до більш радикальних способів.

Хто запропонував організувати бій Маска і Цукерберга

Саме очільник Tesla кинув виклик своєму конкуренту.

У відповіді одному з користувачів Twitter Маск заявив, що готовий до поєдинку, якщо Цукерберг готовий. Уже після цього Марк відповів попросивши уточнити деталі ідеї.

– Скажи мені локацію, – коротко відреагував глава Meta.

Ілон додав, що це буде клітка для MMA – октагон, що в Лас-Вегасі.

Підготовка до бою Маска і Цукерберга

Мільярдери вирішили не сидіти склавши руки – обидва знайшли собі зіркових тренерів.

Так, Марк тренувався з легендою UFC Джоном Джонсом, а Ілон найняв трикратного чемпіона UFC Жоржа Сен-П’єра.

– Я витрачаю свій час на те, що необхідно, і зазвичай мені не доводиться битися з людьми, – виправдав свою не найкращу форму Ілон.

Коли, де і як дивитися бій Маска і Цукерберга

Попередньо, поєдинок пройде в октагоні в Лас-Вегасі. Цукерберг заявив, що він готовий вийти на ринг 26 серпня.

Напередодні поєдинку Ілон розкрив подробиці заходу – бій транслюватиметься в соцмережі X (Twitter), а виручені кошти підуть на допомогу ветеранам. Яким саме ветеранам – не повідомляють.

Проте подія під загрозою – Цукерберг звинуватив Маска в небажанні проводити бій. Творець Facebook заявив, що чує від Ілона тільки відмазки – на тлі цього Марк запропонував Маску призначити дату або скасувати бій.

– Я думаю, ми всі можемо погодитися з тим, що Ілон – це не серйозно, і час рухатися далі. Я запропонував реальну зустріч. Дана Вайт запропонував зробити це легальним змаганням у благодійних цілях. Маск не підтвердив дату, потім сказав, що йому потрібна операція, а тепер просить провести тренувальний раунд на моєму задньому дворі. Якщо Маск вибере дату – він знає, як зі мною зв’язатися. В іншому разі час рухатися далі. Я збираюся зосередитися на змаганнях із людьми, які серйозно ставляться до цього виду спорту, – заявив Марк у Threads.

Post by @zuck View on Threads

Глава UFC Дана Вайт заявив, що це буде найвеличніший поєдинок в історії – крутішим може бути тільки бій Путіна з Трампом.