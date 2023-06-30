Ілон Маск і Марк Цукерберг уже знайшли собі тренерів перед поєдинком на рингу. Главу Meta тренує боєць ММА, а творця Tesla – легенда UFC.
Про це мільярдери самі розповіли в соцмережах, піднявши градус напруження в очікуванні можливого бою.
Так, боєць MMA Джонс опублікував у Twitter ім’я свого нового учня.
– Ви вже знаєте, що я в команді Цукерберга… Дайте мені знати, якщо вам потрібен партнер по тренуваннях, – заявив Джонс.
You already know I am Team Zuck…. Let me know if you need a training partner!
— BONY (@JonnyBones) June 23, 2023
Що ж до Маска, то він прийняв пропозицію від трикратного чемпіона UFC Жоржа Сен-П’єра.
– Я ваш великий шанувальник, і для мене було б величезною честю допомогти вам і бути вашим партнером у тренуваннях перед боєм із Цукербергом, – заявив боєць.
@elonmusk I’m a huge fan of yours and it would be an absolute honor to help you and be your training partner for the challenge against Zuckerberg ????????
— Georges St-Pierre (@GeorgesStPierre) June 24, 2023
Раніше Ілон Маск оцінив свої шанси на перемогу – мільярдер вважає, що поєдинок може для нього погано закінчитися. І хоча глава Tesla вищий і важчий за Марка, творець Meta володіє джиу-джитсу, яке точно знадобиться на рингу змішаних єдиноборств.