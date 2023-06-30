Ілон Маск і Марк Цукерберг уже знайшли собі тренерів перед поєдинком на рингу. Главу Meta тренує боєць ММА, а творця Tesla – легенда UFC.

Про це мільярдери самі розповіли в соцмережах, піднявши градус напруження в очікуванні можливого бою.

Так, боєць MMA Джонс опублікував у Twitter ім’я свого нового учня.

– Ви вже знаєте, що я в команді Цукерберга… Дайте мені знати, якщо вам потрібен партнер по тренуваннях, – заявив Джонс.

You already know I am Team Zuck…. Let me know if you need a training partner! — BONY (@JonnyBones) June 23, 2023

Що ж до Маска, то він прийняв пропозицію від трикратного чемпіона UFC Жоржа Сен-П’єра.

– Я ваш великий шанувальник, і для мене було б величезною честю допомогти вам і бути вашим партнером у тренуваннях перед боєм із Цукербергом, – заявив боєць.

@elonmusk I’m a huge fan of yours and it would be an absolute honor to help you and be your training partner for the challenge against Zuckerberg ???????? — Georges St-Pierre (@GeorgesStPierre) June 24, 2023

Раніше Ілон Маск оцінив свої шанси на перемогу – мільярдер вважає, що поєдинок може для нього погано закінчитися. І хоча глава Tesla вищий і важчий за Марка, творець Meta володіє джиу-джитсу, яке точно знадобиться на рингу змішаних єдиноборств.