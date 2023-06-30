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Напруга зростає: Маск і Цукерберг знайшли собі тренерів для поєдинку

30 Червня 2023, 10:35
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ілон Маск та Цукерберг

Ілон Маск і Марк Цукерберг уже знайшли собі тренерів перед поєдинком на рингу. Главу Meta тренує боєць ММА, а творця Tesla – легенда UFC.

Про це мільярдери самі розповіли в соцмережах, піднявши градус напруження в очікуванні можливого бою.

Так, боєць MMA Джонс опублікував у Twitter ім’я свого нового учня.

– Ви вже знаєте, що я в команді Цукерберга… Дайте мені знати, якщо вам потрібен партнер по тренуваннях, – заявив Джонс.

Що ж до Маска, то він прийняв пропозицію від трикратного чемпіона UFC Жоржа Сен-П’єра.

– Я ваш великий шанувальник, і для мене було б величезною честю допомогти вам і бути вашим партнером у тренуваннях перед боєм із Цукербергом, – заявив боєць.

Раніше Ілон Маск оцінив свої шанси на перемогу – мільярдер вважає, що поєдинок може для нього погано закінчитися. І хоча глава Tesla вищий і важчий за Марка, творець Meta володіє джиу-джитсу, яке точно знадобиться на рингу змішаних єдиноборств.

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Ілон Маск Марк Цукерберг
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