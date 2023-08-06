Ілон Маск розповів про підготовку до бою з Марком Цукербергом. Мільярдер повідомив, що битва транслюватиметься на його платформі, і для видовищності він тренується.

Про це Ілон заявив у соцмережу X. Так, трансляція поєдинку в октагоні буде доступною для всіх охочих на платформі. До того ж на тлі популярності Маск не забув про благодійність.

– Бій Цука з Маском транслюватиметься в прямому ефірі на сторінці X. Усі виручені кошти підуть на благодійність для ветеранів, – заявив Ілон.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on ????. All proceeds will go to charity for veterans. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

Це наводить на думку, що поєдинок відбудеться вже скоро – тепер проговорюються найдрібніші деталі організації. І глава Tesla, і творець Meta активно обговорюють бій.

Наприклад, глава X скаржиться на брак часу, але вміло поєднує фізичну підготовку і роботу.

– Протягом дня підіймаю важкі предмети, готуюся до бою. У мене немає часу на тренування, тому я просто беру їх із собою на роботу, – додав Ілон.

Am lifting weights throughout the day, preparing for the fight. Don’t have time to work out, so I just bring them to work. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

Маск і Цукерберг уже знайшли собі тренерів. Так, главу Meta тренує боєць ММА, а творця Tesla – легенда UFC. Щоправда, про подробиці поєдинку ще нічого не відомо. Імовірно, бій буде в Техасі, де Ілон і проживає.