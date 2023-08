Ілон Маск розповів про підготовку до бою з Марком Цукербергом. Мільярдер повідомив, що битва транслюватиметься на його платформі, і для видовищності він тренується.

Про це Ілон заявив у соцмережу X. Так, трансляція поєдинку в октагоні буде доступною для всіх охочих на платформі. До того ж на тлі популярності Маск не забув про благодійність.

All proceeds will go to charity for veterans.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on ????.

Це наводить на думку, що поєдинок відбудеться вже скоро – тепер проговорюються найдрібніші деталі організації. І глава Tesla, і творець Meta активно обговорюють бій.

Наприклад, глава X скаржиться на брак часу, але вміло поєднує фізичну підготовку і роботу.

Am lifting weights throughout the day, preparing for the fight.

Don’t have time to work out, so I just bring them to work.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023