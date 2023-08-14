Бой Илона Маска и Марка Цукерберга — одно из главных событий ближайшего времени. Идея, которая сначала возника в шутку, превратилась в настоящее шоу, финалом которого станет выход на ринг двоих миллиардеров.

В октагоне встретятся люди, которые не будут меряться нолями на банковском счету, и мир узнает, кто из них круче.

Все, что известно о поединке Илона Маска и Марка Цукерберга — читайте на Фактах ICTV.

Возникновение идеи боя Маска и Цукерберга

Все началось с негласной вражды между главами соцсетей. Когда Илон купил Twitter за $44 млрд и начал развивать сервис, Марк заявил, что Meta хочет выпустить свой аналог соцсети.

Маск отреагировал на это и назвал Цукерберга подражателем.

На этом все не закончилось — после запуска новой соцсети Threads от Meta удар пришелся по Twitter. Доходы заметно упали, и Маск сначала решил подать в суд на компанию Марка, а затем перешел и на более радикальные способы.

Кто предложил организовать бой Маска и Цукерберга

Именно глава Tesla бросил вызов своему конкуренту.

В ответе одному из пользователей Twitter глава Маск заявил, что готов к поединку, если Цукерберг готов.

Уже после этого Марк ответил, попросив уточнить детали идеи.

— Скажи мне локацию, — кратко отреагировал глава Meta.

Илон добавил, что это будет клетка для MMA — октагон, который находится в Лас-Вегасе.

Подготовка к бою Маска и Цукерберга

Миллиардеры не стали сидеть сложа руки — оба нашли себе звездных тренеров.

Так, Марк тренировался с легендой UFC Джоном Джонсом, а Илон нанял трекхратного чемпиона UFC Жоржа Сен-Пьера.

— Я трачу свое время на то, что необходимо, и обычно мне не приходится драться с людьми, — оправдал свою не лучшую форму Илон.

Когда, где и как смотреть бой Маска и Цукерберга

В преддверии поединка Илон раскрыл подробности мероприятия — бой будет транслироваться в соцсети X (Twitter), а вырученные средства пойдут на помощь ветеранам. Каким именно ветеранам — не сообщается.

Предварительно, поединок пройдет в октагоне в Лас-Вегасе. Глава Meta заявил, что он готов выйти на ринг 26 августа.

Впрочем, мероприятие под угрозой — Цукерберг обвинил Маска в нежелании проводить бой. Создатель Facebook заявил, что слышит от Илона только отмазки — на фоне этого Марк предложил Маску назначить дату или отменить бой.

— Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что Илон — это не серьезно, и пора двигаться дальше. Я предложил реальную встречу. Дана Уайт предложил сделать это легальным соревнованием в благотворительных целях. Маск не подтвердил дату, потом сказал, что ему нужна операция, а теперь просит провести тренировочный раунд на моем заднем дворе. Если Маск выберет дату — он знает, как со мной связаться. В противном случае пора двигаться дальше. Я собираюсь сосредоточиться на соревнованиях с людьми, которые серьезно относятся к этому виду спорта, — заявил Марк в Threads.

Post by @zuck View on Threads

Глава UFC Дана Уайт заявил, что это будет величайший поединок в истории — круче может быть только бой Путина с Трампом.