В ночь на 10 декабря в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения премии The Game Awards — это аналог Оскара, но для видеоигр. Лучшей игрой 2021 года оказалась адвенчура-платформер It Takes Two, которую презентовали в марте этого года.

Помимо главной награды церемонии, она также выборола две дополнительные номинации — Лучшая семейная игра и Лучший мультиплеер. Это отличный проект, который позволит друзьям или всей семье весело провести время вместе. Игра получила положительные отзывы как от критиков, так и от самых игроков — на Metacritic красуются оценки в 88/100 и 89/100 соответственно

И хотя адвенчура от первого лица Deathloop лидировала по числу номинаций, она получила лишь две статуэтки — за режиссуру и визуальный стиль.

Некоторым громким проектам 2021 года повезло меньше — с пустыми руками остались Ratchet & Clank: Rift Apart, долгожданная Cyberpunk 2077 от поляков и платформер Psychonauts 2.

Украинцы также отметились на церемонии — наша команда киберспортсменов Natus Vincere (NAVI) стала лучшим коллективом. Так, осенью они выиграли чемпионат мира по CS:GO PGL Major Stockholm 2021. Член NAVI Александр Костылев, более известный под ником s1mple, стал самым лучшим киберсмопртсменом 2021 года.

Полный список номинаций и победителей на The Game Awards:

Игра года — It Takes Two;

Лучшая режиссура — Deathloop;

Лучшая игра-сервис — Final Fantasy XIV Online;

Лучшее повествование — Marvel’s Guardians of the Galaxy;

Лучшая инди-игра — Kena: Bridge of Spirits;

Лучшая мобильная игра — Genshin Impact;

Лучшая игра для виртуальной/дополненной реальности — Resident Evil 4;

Лучший боевик — Returnal;

Лучшая приключенческая экшен-игра — Metroid Dread;

Лучшая ролевая игра — Tales of Arise;

Лучший файтинг — Guilty Gear -Strive-;

Лучший дебют среди инди-игр — Kena: Bridge of Spirits;

Лучшая семейная игра — It Takes Two;

Лучшая спортивная или гоночная игра — Forza Horizon 5;

Лучшая стратегия или симулятор — Age of Empires IV;

Лучший мультиплеер — It Takes Two;

Самая ожидаемая игра — Elden Ring;

Лучший визуальный стиль — Deathloop;

Лучший саундтрек — NieR Replicant ver.1.22474487139;

Лучшее звуковое сопровождение — Forza Horizon 5;

Лучшая актерская игра — Resident Evil Village;

Номинация Games for Impact (игры с важным социальным подтекстом) — Life is Strange: True Colors;

Награда за инновации в области доступности для людей с ограниченными возможностями — Forza Horizon 5;

Лучшая поддержка сообщества — Final Fantasy XIV Online;

Лучшая киберспортивная игра — League of Legends;

Голос геймеров — Halo Infinite.

Компания Apple также подвела итоги 2021 года, назвав лучшие приложения и игры для iPhone и других устройств. Так, лучшим приложением года для iPhone признали детский платформер Toca Life World, а лидером среди игр оказалась кооперативная MOBA — League of Legends: Wild Rift.