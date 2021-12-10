В ночь на 10 декабря в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения премии The Game Awards — это аналог Оскара, но для видеоигр. Лучшей игрой 2021 года оказалась адвенчура-платформер It Takes Two, которую презентовали в марте этого года.
Помимо главной награды церемонии, она также выборола две дополнительные номинации — Лучшая семейная игра и Лучший мультиплеер. Это отличный проект, который позволит друзьям или всей семье весело провести время вместе. Игра получила положительные отзывы как от критиков, так и от самых игроков — на Metacritic красуются оценки в 88/100 и 89/100 соответственно
И хотя адвенчура от первого лица Deathloop лидировала по числу номинаций, она получила лишь две статуэтки — за режиссуру и визуальный стиль.
Некоторым громким проектам 2021 года повезло меньше — с пустыми руками остались Ratchet & Clank: Rift Apart, долгожданная Cyberpunk 2077 от поляков и платформер Psychonauts 2.
Украинцы также отметились на церемонии — наша команда киберспортсменов Natus Vincere (NAVI) стала лучшим коллективом. Так, осенью они выиграли чемпионат мира по CS:GO PGL Major Stockholm 2021. Член NAVI Александр Костылев, более известный под ником s1mple, стал самым лучшим киберсмопртсменом 2021 года.
Полный список номинаций и победителей на The Game Awards:
- Игра года — It Takes Two;
- Лучшая режиссура — Deathloop;
- Лучшая игра-сервис — Final Fantasy XIV Online;
- Лучшее повествование — Marvel’s Guardians of the Galaxy;
- Лучшая инди-игра — Kena: Bridge of Spirits;
- Лучшая мобильная игра — Genshin Impact;
- Лучшая игра для виртуальной/дополненной реальности — Resident Evil 4;
- Лучший боевик — Returnal;
- Лучшая приключенческая экшен-игра — Metroid Dread;
- Лучшая ролевая игра — Tales of Arise;
- Лучший файтинг — Guilty Gear -Strive-;
- Лучший дебют среди инди-игр — Kena: Bridge of Spirits;
- Лучшая семейная игра — It Takes Two;
- Лучшая спортивная или гоночная игра — Forza Horizon 5;
- Лучшая стратегия или симулятор — Age of Empires IV;
- Лучший мультиплеер — It Takes Two;
- Самая ожидаемая игра — Elden Ring;
- Лучший визуальный стиль — Deathloop;
- Лучший саундтрек — NieR Replicant ver.1.22474487139;
- Лучшее звуковое сопровождение — Forza Horizon 5;
- Лучшая актерская игра — Resident Evil Village;
- Номинация Games for Impact (игры с важным социальным подтекстом) — Life is Strange: True Colors;
- Награда за инновации в области доступности для людей с ограниченными возможностями — Forza Horizon 5;
- Лучшая поддержка сообщества — Final Fantasy XIV Online;
- Лучшая киберспортивная игра — League of Legends;
- Голос геймеров — Halo Infinite.
Компания Apple также подвела итоги 2021 года, назвав лучшие приложения и игры для iPhone и других устройств. Так, лучшим приложением года для iPhone признали детский платформер Toca Life World, а лидером среди игр оказалась кооперативная MOBA — League of Legends: Wild Rift.