Українська кіберспортивна команда Natus Vincere стала чемпіоном світу з CS:GO на турнірі PGL Major Stockholm 2021. Спортсмени також відзначилися неймовірними вміннями – вони здобули кубок без жодної поразки.

Це перший в історії випадок, коли команда завершила турнір зі 100% виграних карт. Йдеться про Major з CS:GO.

Загалом NAVI провели на турнірі шість зустрічей, а у фіналі турніру здолали G2 Esports.

Нагадаємо, що гранд-фінал PGL Major Stockholm 2021 відбувся в ніч із 7 на 8 листопада. Українська команда заробила $1 млн як призові. За друге місце G2 Esports отримали $300 тис.

Подивитися фінальну гру чемпіонату можна на відео.

Нагадаємо, що Natus Vincere заснували ще у 2009 році, коли кіберспорт тільки починав розвиватися. Тоді вперше вдалося зібрати повноцінний склад для змагань із C.S 1.6. Назву Na`Vi придумали учасники команди завдяки фільму Аватар, у якому був вигаданий світ На’Ві. Тепер колектив більш відомий як Natus Vincere – з латинського перекладається як “народжені перемагати”.

Тепер команда має величезну кількість чинних підрозділів — по Dota 2, CS:Go, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Apex Legends та іншим іграм.