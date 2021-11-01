Компанія Apple збирається додати нову функцію в iPhone та Apple Watch, яка самостійно визначатиме ДТП та телефонуватиме до поліції або швидкої. У звіті компанії повідомляється, що функція вже допомогла зафіксувати понад 10 млн дорожньо-транспортних пригод.

Корпорація заявила, що принцип роботи системи буде заснований на вимірі сили тяжіння, яку відчуватиме людина під час удару чи зіткнення. Повідомляється, що Apple тестувала цю функцію протягом останнього року, збираючи анонімні звіти від власників iPhone та Apple Watch.

За даними компанії, із 10 млн зафіксованих випадків пристрої самостійно телефонували до служби 911 для виклику правоохоронних органів та медиків.

Функція стане доступною на пристроях у 2022 році, але не в Україні. Коли з’явиться оновлення у нашій країні – невідомо.

Технологія нагадує функцію, яка вже використовується в Apple Watch – вона фіксує падіння з висоти, і якщо протягом хвилини власник годинника не відповідає, аксесуар викликає медиків.

Нагадаємо, що нещодавно Apple Watch 7 з’явилися у продажу, і експерти оцінили годинники на ремонтопридатність. Ентузіасти відзначили, що компоненти та їхнє розташування не відрізняються від деталей торішньої моделі, а зняти екран у домашніх умовах дуже складно. Для цього потрібно розігріти феном клей, який кріпить екран до корпусу.