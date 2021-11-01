Співзасновник Apple Стів Возняк розкритикував новий iPhone 13. На думку мільярдера, він не може відрізнити новий флагман від торішніх моделей.

– У мене новий iPhone, але я не можу знайти різницю між ним та версією 2020 року. До того ж, iOS 15 також не сильно відійшла від минулорічної прошивки — ОС можна встановити і на застарілі iPhone, — сказав Возняк.

Таким чином, Стів натякнув, що нові флагмани Apple схожі між собою як зовні, так і всередині, і в порівнянні з iPhone 12 нічого революційного представити вони не змогли. Власники нових смартфонів також погоджуються з Возняком — деякі фанати відмічають, що купувати нові пристрої марно, якщо в руках є модель 2020 року.

Співзасновника Apple також турбує і камера iPhone 13 – датчик на задній панелі занадто великий, і з кожним роком продовжує збільшуватись у розмірах.

Але є й добрі коментарі від інженера — Возняк похвалив компанію за політику конфіденційності.

Нагадаємо, що захист смартфонів Apple залишає бажати кращого. У жовтні китайські хакери зуміли зламати iPhone лише за 1 секунду. І хоча це відбувалося в рамках великого заходу для програмістів, подібні схеми можуть допомогти зловмисникам отримати доступ до особистих даних користувачів віддалено.