Компания Apple собирается добавить новую функцию в iPhone и Apple Watch, которая будет самостоятельно определять ДТП и звонить в полицию или скорую помощь. В отчете компании сообщается, что функция уже помогла зафиксировать более 10 млн дорожно-транспортных происшествий.

Корпорация заявила, что принцип работы системы будет основан на измерении силы тяжести, которую будет испытывать человек при ударе или столкновении. Сообщается, что Apple тестировала эту функцию в течение последнего года, собирая анонимные отчеты от владельцев iPhone и Apple Watch.

По данным компании, из 10 млн зафиксированных случаев устройства самостоятельно звонили в службу 911 для вызова правоохранительных органов и медиков.

Функция станет доступной на устройствах в 2022 году, но не в Украине. Когда появится обновление в нашей стране — неизвестно.

Технология напоминает функцию, которая уже используется в Apple Watch — она фиксирует падение с высоты, и если в течение минуты владелец часов не отвечает, аксессуар вызывает медиков.

Напомним, что недавно Apple Watch 7 появились в продаже, и эксперты оценили часы на ремонтопригодность. Энтузиасты отметили, что компоненты и их расположение не отличаются от деталей прошлогодней модели, а снять экран в домашних условиях очень сложно. Для этого нужно разогреть феном клей, который крепит дисплей к корпусу.