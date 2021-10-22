Розумні годинники Apple Watch 7 показали публіці ще у вересні, але тільки зараз вони з’явилися в продажу. Експерти з iFixit разом з колишніми інженерами Apple оцінили аксесуар на ремонтопридатність.

Ентузіасти відзначили, що компоненти та їхнє розташування не відрізняються від деталей торішньої моделі.

Apple зафіксувала дисплей за допомогою клею — для його зняття потрібно розігріти речовину. Нова 45-міліметрова версія має трохи більшу батарею на 309 мАг, а 44-міліметрові Apple Watch 6 мають батарею на 303,8 мАг.

На думку експертів, годинники не отримали збільшення часу роботи — і хоча акумулятор збільшили в розмірах, яскравість дисплея використовує більше заряду.

Головні зміни торкнулися дисплея. Саме виробництво екранів вплинуло на перенесення початку продажів.

Ентузіастам також вдалося замінити батарею Watch 7 на акумулятор від торішньої моделі — це не вплинуло на працездатність пристрою.

Компанія iFixit оцінила ремонтопридатність годинників на 6 з 10, оскільки розібрати Apple Watch не надто просто. Переглянути весь процес розбирання можна на відео компанії.

Нагадаємо, що експерти також оцінили й iPhone 13, який розібрали заради тестів. Apple помітно спростила сам процес збирання — всередині розмістили 18 компонентів, і всі вони надійно закріплені 73 гвинтами. Попередник ховав у собі 29 компонентів.

Фото: iFixit