Аналітики з TrendForce назвали дату виходу бюджетного iPhone SE 3. Довгоочікуваний смартфон від Apple з’явиться на ринку в першому кварталі 2022 року — з січня до березня включно.

Нагадаємо, що ціна iPhone 13 mini починається з позначки $699, тоді як iPhone SE 2 у 2020 році зі старту продавалася з цінником $399. Бюджетник зміг підкорити публіку, і Apple вже незабаром представить його наступника.

Експерти також назвали передбачувану кількість майбутніх смартфонів на ринку. Так, у 2021 році компанія хоче випустити 25-30 млн одиниць пристроїв цієї моделі. Для порівняння, до кінця 2021 року на ринок поставили понад 80 млн iPhone 13. На тлі дефіциту компонентів, ця кількість здається цілком реальною – компанія зробить ставку на бюджетник.

Новий iPhone SE 3 практично не відрізнятиметься від свого попередника зовні – буде фізична кнопка Додому та технологія Touch ID. Однак начинка буде іншою — потужніший процесор і можливість підключення до мережі 5G.

Про приблизні ціни поки не повідомляється.

Крім смартфонів, у 2022 році Apple представить ще один пристрій – AR-гарнітуру. Новинка дозволить використовувати доповнену реальність за допомогою пристрою, який проектуватиме на екрани додаткову інформацію. Девайс отримає відразу два чіпсети, а також не залежатиме від смартфонів чи планшетів.