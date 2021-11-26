Компанія Apple представить свою першу гарнітуру для доповненої реальності вже наприкінці 2022 року. Про це заявив відомий аналітик та інсайдер Мінґ-Чі Куо, який розкрив трохи деталей про майбутній гаджет.

Відомо, що AR-пристрій від Apple отримає відразу два процесори — один із них можна порівняти з чипсетом M1 за потужністю. Друга мікросхема необхідна для обробки інформації від величезної кількості датчиків. Йдеться про модулі, які будуть зображати відео — в гарнітурі буде два крихітних дисплеї від компанії Sony. Екрани зможуть показувати картинку у 4K-форматі.

Головна фішка AR-пристрою від Apple – величезна потужність та система, яка не залежатиме від інших пристроїв – від iPhone чи iPad.

Окрім незалежності від гаджетів, девайс отримає унікальну екосистему. Усю операційну систему доведеться створювати з нуля.

Компанія не просто так зосередилася на розробці пристроїв для доповненої дійсності. Восени 2021 року такі великі компанії як Meta і Microsoft оголосили про створення власного метавсесвіту, в якому люди зможуть перебувати в одній кімнаті, перебуваючи на різних куточках Землі.

Компанія Марка Цукерберга поки що зайшла далі за всіх – Meta представила прототип рукавички, який дозволить відчувати віртуальні предмети. І хоча пристрій вимагає доробок, це великий крок до розробки віртуального всесвіту.