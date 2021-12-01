Аналитики из TrendForce назвали дату выхода бюджетного iPhone SE 3. Долгожданный смартфон от Apple появится на рынке в первом квартале 2022 года — с января по март включительно.

Напомним, что цена iPhone 13 mini начинается с отметки в $699, в то время как iPhone SE 2 в 2020 году со старта продавалась с ценником в $399. Бюджетник смог покорить публику, и Apple уже совсем скоро представит его преемника.

Эксперты также назвали предполагаемое количество будущих смартфонов на рынке. Так, в 2021 году компания хочет выпустить 25-30 млн единиц устройств этой модели. Для сравнения, к концу 2021 года на рынок поставили более 80 млн. iPhone 13. На фоне дефицита компонентов, это количество кажется вполне реальным — компания сделает ставку на бюджетник.

Новый iPhone SE 3 практически не будет отличаться от своего предшественника внешне — будет физическая кнопка Домой и технология Touch ID. Однако начинка будет другой — более мощный процессор и возможность подключения к сети 5G.

О приблизительных ценах пока не сообщается.

Помимо смартфонов, в 2022 году Apple представит еще одно устройство — AR-гарнитуру. Новинка позволит использовать дополненную реальность с помощью устройства, которое будет проецировать на экраны дополнительную информацию. Девайс получит сразу два чипсета, а также не будет зависеть от смартфонов или планшетов.