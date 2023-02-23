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iPhone 15 впервые показали на живых снимках: новый разъем и Dynamic Island

23 февраля 2023, 09:47
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
iPhone
Источник: Unsplash

В сети впервые показали iPhone 15 на живых снимках. Будущий флагман засветил инсайдер Unknownz21, прогнозы которого часто сбываются.

В новом смартфоне есть небольшие изменения в дизайне, но больше всего привлекает грань с разъемом для зарядки. Как ожидалось, вместо Lightning Apple пришлось установить USB Type-C, чтобы смартфоны и дальше продавались в странах ЕС. Законы Европы обязали всех производителей смартфонов и другой мелкой техники перейти на единый стандарт.

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На фото — ранняя сборка iPhone 15 — которую Apple называет D37. В него явно не добавили всего того, что будет в версиях Pro и Pro Max. Ранее сообщалось, что Dynamic Island появится во всех смартфонах Apple в 2023 году — из-за плохого качества фото проверить это нельзя. Снимки заметно ухудшили, чтобы было сложно отследить их создателя.

Инсайдер заявляет, что изменений в дизайне не будет — iPhone 15 во время анонса будет выглядеть как на фото.

И хотя больше всего вопросов вызывает порт Type-C на iPhone 15, он будет работать не так, как с Android. Ожидается, что Apple будет ограничивать возможность зарядки и передачи данных на программном уровне. Это необходимо, чтобы пользователи покупали только сертифицированные зарядные устройства.

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