В сети впервые показали iPhone 15 на живых снимках. Будущий флагман засветил инсайдер Unknownz21, прогнозы которого часто сбываются.

Who needs half-baked renders when you have the real thing? Here’s an early base model iPhone 15. (More info exclusively via @MacRumors, for now ????) pic.twitter.com/LKPzJ8YwfE — Unknownz21 ???? (@URedditor) February 22, 2023

В новом смартфоне есть небольшие изменения в дизайне, но больше всего привлекает грань с разъемом для зарядки. Как ожидалось, вместо Lightning Apple пришлось установить USB Type-C, чтобы смартфоны и дальше продавались в странах ЕС. Законы Европы обязали всех производителей смартфонов и другой мелкой техники перейти на единый стандарт.

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На фото — ранняя сборка iPhone 15 — которую Apple называет D37. В него явно не добавили всего того, что будет в версиях Pro и Pro Max. Ранее сообщалось, что Dynamic Island появится во всех смартфонах Apple в 2023 году — из-за плохого качества фото проверить это нельзя. Снимки заметно ухудшили, чтобы было сложно отследить их создателя.

Инсайдер заявляет, что изменений в дизайне не будет — iPhone 15 во время анонса будет выглядеть как на фото.

И хотя больше всего вопросов вызывает порт Type-C на iPhone 15, он будет работать не так, как с Android. Ожидается, что Apple будет ограничивать возможность зарядки и передачи данных на программном уровне. Это необходимо, чтобы пользователи покупали только сертифицированные зарядные устройства.