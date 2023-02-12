Apple хоче обмежити використання кабелів з Type-C для майбутніх iPhone 15. Якщо флагмани отримають новий роз’єм для зарядки, то тільки на умовах виробника.

Інсайдери підтверджують, що зарядні кабелі від Apple будуть із чипом автентифікатора, який допоможе обмежувати функціональність аксесуарів інших виробників.

Чипи в гаджетах від Apple з’явилися ще 2012 року. Власники iPhone, які купили несертифіковані зарядні кабелі, при підключенні до смартфонів могли бачити напис Цей аксесуар не підтримується на екрані.

Зараз дивляться

Раніше це стосувалося лише Lightning, але наразі черга прийшла і USB Type-C. Зараз універсальний роз’єм використовується в iPad, iPad mini iPad Air і iPad Pro, але він не має нового процесора. Це означає, що Apple продовжує доопрацьовувати технологію – клієнти будуть змушені купувати лише оригінальні компоненти.

Цілком можливо, що таким чином Apple обмежить роботу швидкої зарядки або швидкісну передачу даних.

І поки Apple розробляють новинки, багато хто досі женеться за першими смартфонами корпорації. Наприклад, перший iPhone за $50 тис. хочуть продати на аукціоні. Коробка від пристрою навіть не розкривалася, що робить екземпляр дуже цінним.