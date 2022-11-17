Майбутні моделі iPhone 15 отримають новий роз’єм для заряджання USB-C, але значні покращення отримають лише версії Pro. Про це заявив інсайдер і аналітик Мінґ-Чі Куо – він запевняє, що Apple продовжить збільшувати відстань між базовими та Pro-моделями.

На сьогодні технологія Lighting, яку розробила Apple, не може зрівнятися за потужністю з USB-C. Останній стандарт активно використовується у сучасних Android-смартфонах.

Так, базові iPhone 15 отримають швидкість передачі USB 2.0, як і iPad 10 покоління 2022 року випуску.

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Перевірену інформацію аналітик отримує від інсайдерів про ланцюжки поставок. Мінґ-Чі Куо заявив, що 15 Pro та 15 Pro Max підтримуватимуть як мінімум USB 3.2 або Thunderbolt 3. Якщо інформація підтвердиться, то швидкість передачі даних досягатиме 40 Гбіт/с – це суттєво полегшить роботу тим, хто заробляє зніманнями на iPhone та працює з об’ємними медіафайлами.

Нагадаємо, що Apple змушена оснастити iPhone USB-C. Це пов’язано з новим законом ЄС, який набуде чинності до осені 2024 року. У компанії вже підтвердили, що дотримуватимуться нових вимог, хоч і проти свого бажання.

Втім, зараз американська корпорація має й інші проблеми – продажі ноутбуків Mac різко впали напередодні свят. Тепер Apple пропонує знижки підприємцям, щоб хоч якось згладити падіння.