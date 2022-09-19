У топовій моделі iPhone 14 Pro Max виявили серйозну помилку. Камера флагмана працює несправно, створюючи візуальні спотворення.
Знімати за допомогою смартфона неможливо. Проблема спостерігається у додатках TikTok, Snapchat та Instagram, про що масово повідомляють користувачі у соцмережах та знімають проблему на відео.
Well I found my first iPhone 14 Pro Max bug… ???????? pic.twitter.com/WhuOrcqdph
— Naaackers (@Naaackers) September 17, 2022
Помилка впливає на оптичну стабілізацію зображення (OIS). Технологія використовує вібромотор для усунення ефектів тремтіння камери під час зйомки. Через проблему мотор починає створювати вібрації, які супроводжуються скреготом і тряском всього пристрою. Apple поки що не поспішає коментувати проблему.
Користувачі почали попереджати один одного про відключення системи, щоб система стабілізації не вийшла з ладу. Надмірна вібрація точно не йде на користь усьому пристрою.
So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF
— Luke Miani (@LukeMiani) September 16, 2022
Ця проблема – не новинка для Apple. Компанія раніше попереджала про пошкодження через надмірні вібрації. У січні корпорація випустила велике попередження, де просили не залишати смартфон біля величезних вібрацій.
Відомо, що після презентації iPhone 14 смартфони стали доступними для покупців 16 вересня, і за ці дні у девайсів виявили серйозний недолік. Якщо компанія не виправить проблему, це нашкодить репутації компанії та всього модельного ряду смартфонів.