У топовій моделі iPhone 14 Pro Max виявили серйозну помилку. Камера флагмана працює несправно, створюючи візуальні спотворення.

Знімати за допомогою смартфона неможливо. Проблема спостерігається у додатках TikTok, Snapchat та Instagram, про що масово повідомляють користувачі у соцмережах та знімають проблему на відео.

Well I found my first iPhone 14 Pro Max bug… ???????? pic.twitter.com/WhuOrcqdph

Помилка впливає на оптичну стабілізацію зображення (OIS). Технологія використовує вібромотор для усунення ефектів тремтіння камери під час зйомки. Через проблему мотор починає створювати вібрації, які супроводжуються скреготом і тряском всього пристрою. Apple поки що не поспішає коментувати проблему.

Користувачі почали попереджати один одного про відключення системи, щоб система стабілізації не вийшла з ладу. Надмірна вібрація точно не йде на користь усьому пристрою.

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF

— Luke Miani (@LukeMiani) September 16, 2022