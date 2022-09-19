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iPhone 14 Pro Max масово виходять з ладу: камера вібрує без причини

19 Вересня 2022, 17:23
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
iPhone 14 Pro Max масово виходять з ладу: камера вібрує без причини
Джерело: Depositphotos

У топовій моделі iPhone 14 Pro Max виявили серйозну помилку. Камера флагмана працює несправно, створюючи візуальні спотворення.

Знімати за допомогою смартфона неможливо. Проблема спостерігається у додатках TikTok, Snapchat та Instagram, про що масово повідомляють користувачі у соцмережах та знімають проблему на відео.

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Помилка впливає на оптичну стабілізацію зображення (OIS). Технологія використовує вібромотор для усунення ефектів тремтіння камери під час зйомки. Через проблему мотор починає створювати вібрації, які супроводжуються скреготом і тряском всього пристрою. Apple поки що не поспішає коментувати проблему.

Користувачі почали попереджати один одного про відключення системи, щоб система стабілізації не вийшла з ладу. Надмірна вібрація точно не йде на користь усьому пристрою.

Ця проблема – не новинка для Apple. Компанія раніше попереджала про пошкодження через надмірні вібрації. У січні корпорація випустила велике попередження, де просили не залишати смартфон біля величезних вібрацій.

Відомо, що після презентації iPhone 14 смартфони стали доступними для покупців 16 вересня, і за ці дні у девайсів виявили серйозний недолік. Якщо компанія не виправить проблему, це нашкодить репутації компанії та всього модельного ряду смартфонів.

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Джерело
The Guardian
Теги
Apple Instagram iPhone TikTok
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