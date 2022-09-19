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iPhone 14 Pro Max массово выходят из строя: камера вибрирует без причины

19 сентября 2022, 17:23
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
iPhone 14 Pro Max массово выходят из строя: камера вибрирует без причины
Источник: Depositphotos

В топовой модели iPhone 14 Pro Max обнаружили серьезную ошибку. Камера флагмана работает неисправно, создавая визуальные искажения.

Снимать с помощью смартфона невозможно. Проблема наблюдается в приложениях TikTok, Snapchat и Instagram, о чем массово сообщают пользователи в соцсетях и снимают проблему на видео.

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Ошибка влияет на функцию оптической стабилизации изображения (OIS). Технология использует вибромотор для устранения эффектов дрожания камеры при съемке. Из-за проблемы мотор начинает создавать вибрации, которые сопровождаются скрежетом и тряской всего устройства. Apple пока не спешит комментировать проблему.

Пользователи начали предупреждать друг друга об отключении системы, чтобы система стабилизации не вышла из строя. Чрезмерная вибрация точно не идет на пользу всему устройству.

Эта проблема — не новинка для Apple. Компания ранее предупреждала о повреждения из-за чрезмерных вибраций. В январе корпорация выпустила большое предупреждение, где просили не оставлять смартфон возле огромных вибраций.

Известно, что после презентации iPhone 14 смартфоны стали доступными для покупателей 16 сентября, и за эти дни у девайсов обнаружили серьезный недостаток. Если компания не исправит проблему, это навредит репутации компании и всего модельного ряда смартфонов.

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Источник
The Guardian
Теги
Apple Instagram iPhone TikTok
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