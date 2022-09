В топовой модели iPhone 14 Pro Max обнаружили серьезную ошибку. Камера флагмана работает неисправно, создавая визуальные искажения.

Снимать с помощью смартфона невозможно. Проблема наблюдается в приложениях TikTok, Snapchat и Instagram, о чем массово сообщают пользователи в соцсетях и снимают проблему на видео.

Well I found my first iPhone 14 Pro Max bug… ???????? pic.twitter.com/WhuOrcqdph

Ошибка влияет на функцию оптической стабилизации изображения (OIS). Технология использует вибромотор для устранения эффектов дрожания камеры при съемке. Из-за проблемы мотор начинает создавать вибрации, которые сопровождаются скрежетом и тряской всего устройства. Apple пока не спешит комментировать проблему.

Пользователи начали предупреждать друг друга об отключении системы, чтобы система стабилизации не вышла из строя. Чрезмерная вибрация точно не идет на пользу всему устройству.

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF

— Luke Miani (@LukeMiani) September 16, 2022