Майбутня версія операційної системи iOS 18 для iPhone стане найбільшим оновленням для смартфонів. Так, у новинці з’явиться більш розумний асистент Siri.

Якою буде iOS 18 для iPhone

Про глобальні зміни заявив інсайдер Марк Гурман. Він заявив, що голосовий помічник Siri працюватиме в парі зі штучним інтелектом, який уже активно використовують конкуренти. У теорії, це збільшить можливості послуги, і зробить асистент набагато розумнішим.

Гурман додав, що ШІ впровадять і в низку інших додатків. Наприклад, в Apple Music.

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Також користувачі зможуть використовувати новий стандарт обміну повідомленнями – Rich Communication Services (RCS). Це дасть змогу надсилати через повідомлення фото та відео у високій якості – аналогічна функція вже давно використовується в Android-смартфонах. Це також стане аналогом чатів у месенджерах, оскільки повідомлення можна надсилати цілій групі користувачів.

Очікується, що бета-тест iOS 18 відбудеться на щорічній конференції для розробників WWDC, а офіційний вихід – традиційно у вересні разом із новим iPhone.

Нагадаємо, що нещодавно Apple погодилася на скачування додатків за межами App Store на iPhone. Зміни набудуть чинності вже навесні 2024 року – найімовірніше з виходом iOS 17.4.