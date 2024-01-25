Компанія Microsoft вперше подолала позначку в $3 трлн. ринкової вартості. Раніше таких показників досягала тільки корпорація Apple.

Що відомо про рекордний капітал Microsoft

Так, торги на біржі цінних паперів 24 січня вказали на здорожчання акцій Microsoft на 1,5% – у валюті це була позначка в $3 трильйони. Примітно, що крім Apple це єдина корпорація, яка змогла досягти таких висот.

За заявами аналітиків, успіх Microsoft пов’язують із розробками в галузі штучного інтелекту. Компанія регулярно анонсує нові функції у своїх пристроях. Також компанія є великим акціонером OpenAI, ентузіасти якої створили гучний ChatGPT з ШІ.

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Варто зазначити, що в січні Microsoft на короткий термін обігнала Apple за вартістю. Зараз творці iPhone мають капітал у $3,01 трлн.

Нещодавно директори Microsoft і OpenAI розповіли про майбутнє ШІ. Експерти натякнули, що бот GPT-4 зможе краще розуміти людину, і навіть краще аналізувати аудіо. Та й загалом чат-бот зможе краще робити все те, що вміє зараз – від написання есе до написання коду. Гендиректори впевнені, що розробка принесе людству більше робочих місць, а не навпаки забере роботу в людей.