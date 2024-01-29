Будущая версия операционной системы iOS 18 для iPhone станет крупнейшим обновлением для смартфонов. Так, в новинке появится более умный ассистент Siri.

Какой будет iOS 18 для iPhone

О глобальных изменениях заявил инсайдер Марк Гурман. Он заявил, что голосовой помощник Siri будет работать в паре с искуственным интеллектом, который уже активно используют конкуренты. В теории, это увеличит возможности услуги, и сделает ассистент гораздо умнее.

Гурман добавил, что ИИ внедрят и в ряд других приложений. К примеру, в Apple Music.

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Также пользователи смогут использовать новый стандарт обмена сообщениями — Rich Communication Services (RCS). Это позволит отправлять через сообщения фото и видео в высоком качестве — аналогичная функция уже давно используется в Android-смартфонах. Это также станет аналогом чатов в мессенджерах, так как сообщения можно отправлять целой группе пользователей.

Ожидается, что бета-тест iOS 18 на ежегодной конференции для разработчиков WWDC, а официальный выход — традиционно в сентябре вместе с новым iPhone.

Напомним, что недавно Apple согласилась на скачивание приложений за пределами App Store на iPhone. Изменения вступят в силу уже весной 2024 года — скорее всего с выходом iOS 17.4.