Компанія Apple на початку вересня представила новенькі iPhone 14, а разом з ними годинники Apple Watch 8 і навушники AirPods Pro 2.

Щоправда, про вихід довгоочікуваної iOS 16 мало що розповіла на презентації. Нову ОС для смартфонів уперше показали публіці на WWDC 2022, але її реліз відбувся після презентації iPhone 14 – 12 вересня.

Все, що потрібно знати про iOS 16 – далі в матеріалі.

Серед оновлень для iPhone – новий екран блокування з віджетами, скасування виправлення та редагування для iMessage, нова тактильна клавіатура, додаток Дім та багато іншого.

Найбільше змінився екран блокування. На нього тепер можна додавати віджети, які відображатимуть сповіщення на дисплеї. На моделях iPhone 14 Pro і Pro Max віджети відображатимуться навіть на заблокованому пристрої завдяки новій функції постійно увімкненого дисплея.

Ще одним приємним оновленням в iOS 16 стали нові функції iMessage. Тепер користувачі можуть редагувати надіслані повідомлення протягом 15 хвилин після надсилання і навіть видаляти їх. Текст зникне як у відправника, так і в одержувача.

Apple також додала функцію позначити як непрочитане, щоб відповідати на повідомлення трохи згодом. Для аудіоповідомлення з’явилася можливість швидкого перемотування.

Користувачі системної програми Пошта від Apple отримали можливість запланованого відправлення листів і навіть швидкого видалення.

Оновлення в iOS 16 отримала і клавіатура – тепер можна ввімкнути вібровідгук під час набору тексту. Примітно, що в Android це було доступно вже давно.

У новій ОС для iPhone 14 також покращили й додаток Дім. На екрані блокування тепер можна розмістити вигляд із камери через віджет, а також керувати Apple Watch з iPhone.

Якщо у відео є текст, Apple додала можливість його скопіювати – аналогічна функція є і щодо фотографій.

У додатку Здоров’я тепер можна створити список ліків – смартфон нагадуватиме про необхідність приймання таблеток, а також вести їх облік.

Another very much welcome to iOS 16 is the medication tracker in the health app. Goodbye, Medisafe! #iOS16 pic.twitter.com/v2Felhn5uA

Щоб покращити конфіденційність, Apple додає особливий режим блокування в iOS 16. З його допомогою можна захистити себе від шпигунського ПЗ. Система блокує вкладення повідомлень, вимикає попередній перегляд посилань, а також деякі технології перегляду вебсторінки за замовчуванням і навіть блокує дзвінки FaceTime з невідомих номерів.

Apple вирішила підвищити мінімальний рівень пристроїв, які працюватимуть із новою ОС. Застарілі iPhone 7, представлені у 2016 році, більше не працюватимуть з актуальними версіями iOS. Нова iOS 16 доступна тільки для iPhone 8 і новіших моделей.

Повний список моделей смартфонів, які підтримуватимуть iOS 16:

Щоб встановити iOS 16 на iPhone, необхідно переконатися в сумісності пристроїв, звільнити трохи місця в пам’яті смартфона та зробити резервну копію даних через iCloud, щоб уникнути втрати даних у разі невдалого оновлення.

Щоб оновитися до iOS 16, потрібно:

Рекомендується робити все це із зарядженим смартфоном.

Нову ОС хвалять за екран блокування – віджети помітно спростили життя. Керувати повідомленнями в декількох програмах можна одним пальцем. Щоправда, систему потрібно доопрацювати – необхідно натискати на сам віджет, щоб відкрити програму. Довге натискання з попереднім переглядом виправило б ситуацію.

На презентації iPhone 14 Apple представила технологію Dynamic Island, яка дозволяє розмістити віджети навколо вирізу на екрані, роблячи частину цього екрана корисним. Виглядає це зручним, але поки що сервіс дружить лише з кількома додатками та віджетами для них.

Нову iOS 16 також хвалять за можливість копіювати текст безпосередньо з відео, хоч система не завжди працює коректно.

Роками користувачі відзначають, що Apple щороку просто додає до iOS функції з Android, які вже роками використовуються клієнтами конкурентів. Це стосується скасування та виправлення повідомлень в iMessages, а також у програмі Пошта.

Apple now lets you edit and unsend iMessages on your iPhone as part of Apple’s iOS 16.

You’ll have only two minutes to unsend an iMessage and if you wish to edit the iMessage, you have15 minutes to do so. Kindly note that the other person must also have iOS 16 downloaded. pic.twitter.com/jhM22MjOw3

