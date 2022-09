iOS 16 стала доступной для iPhone: 8 фишек и поддерживаемые устройства

Компания Apple в начале сентября представила новенькие iPhone 14, а вместе с ними часы Apple Watch 8 и наушники AirPods Pro 2. Правда, о выходе долгожданной iOS 16 мало что рассказала на презентации.

Новую ОС для смартфонов впервые показали публике на WWDC 2022, но ее релиз состоялся после презентации iPhone 14 — 12 сентября.

Все, что нужно знать об iOS 16 — далее в материале.

Обновление для iPhone включает новый экран блокировки с виджетами, отмену отправки и редактирования для iMessage, новую тактильную клавиатуру, приложение Дом и многое другое.

Больше всего изменился экран блокировки. На него теперь можно добавлять виджеты, которые могут отображать уведомления прямо на дисплее. На моделях iPhone 14 Pro и Pro Max виджеты будут отображаться даже на заблокированном устройстве благодаря новой функции постоянно включенного дисплея.

Еще одним приятным обновлением в iOS 16 стали новые функции в iMessage. Теперь пользователи могут редактировать отправленные сообщения в течение 15 минут после отправки и даже удалить их. Текст исчезнет как у отправителя, так и у получателя.

Apple также добавила функцию отметить как непрочитанное, чтобы отвечать на сообщения немного позже. Для аудиосообщения появилась возможность быстрой перемотки.

Пользователи системного приложения Почта от Apple получили возможность запланированной отправки писем и быстрого их удаления.

Обновление в iOS 16 получила и клавиатура — теперь есть возможность включить виброотклик при наборе текста. Примечательно, что в Android это было в доступе уже давно.

В новой ОС для iPhone 14 также улучшили приложение Дом. На экране блокировки теперь можно расположить вид с камеры через виджет, а также управлять Apple Watch с iPhone.

Если в видео есть текст, Apple добавила возможность его скопировать. Аналогичная функция работает и с фотографиями.

В приложении Здоровье теперь можно создать список лекарств — смартфон будет напоминать о необходимости приема таблеток, а также вести их учет.

Чтобы улучшить конфиденциальность, Apple добавляет особый режим блокировки в iOS 16. С его помощью можно защитить себя от шпионского ПО. Система блокирует вложения сообщений, отключает предварительный просмотр ссылок, а также некоторые технологии просмотра веб-страниц по умолчанию и даже блокирует вызовы FaceTime с неизвестных номеров.

Apple решила повысить минимальный уровень устройств, которые будут работать с новой ОС. Устаревшие iPhone 7, представленные в 2016 году, больше не будут работать с актуальными версиями iOS. Новая iOS 16 будет доступна только для iPhone 8 и более новых моделей.

Полный список моделей смартфонов, которые будут поддерживать iOS 16:

Чтобы установить iOS 16 на iPhone, необходимо убедиться в совместимости устройств, освободить немного места в памяти смартфона и сделать резервную копию данных через iCloud, чтобы избежать потери данных в случае неудачного обновления.

Чтобы обновиться до iOS 16, нужно:

Рекомендуется делать все это с заряженным смартфоном.

Новую ОС хвалят за экран блокировки — виджеты заметно упростили жизнь. Управлять сообщениями в нескольких приложениях можно одним пальцем. Правда, систему нужно доработать — необходимо нажимать на сам виджет, чтобы открыть приложение. Долгое нажатие с предварительным просмотром исправило бы ситуацию.

На презентации iPhone 14 Apple представила технологию Dynamic Island, которая позволяет разместить виджеты вокруг выреза на экране, делая часть этого экрана полезным. Выглядит это удобно, но пока сервис дружит лишь с несколькими приложениями и виджетами для них.

Новую iOS 16 также хвалят за возможность копирования текста прямо с видео, хоть система не всегда работает корректно.

Годами пользователи отмечают, что Apple каждый год просто добавляет в iOS функции из Android, которые уже годами используются клиентами конкурентов. Это касается отмены отправки сообщений в iMessages, а также в приложении Почта.

