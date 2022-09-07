Apple презентувала новий iPhone 14

На традиційній осінній презентації, яка відбулася 7 вересня, Apple показала три моделі годинників: 8 покоління, SE 2 gen і Watch Ultra, навушники AirPods Pro 2, але найдовгоочікуванішою новинкою була лінійка смартфонів iPhone 14: базовий 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max.

Смартфони отримали якісну камеру, потужний процесор та ще деякі дрібні покращення. Фахівці магазину Stylus підготували матеріал про головні зміни, про які розповіли на презентації.

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Зовнішнє оформлення

Дизайн нового покоління залишився без значних змін і це не дивно, адже “яблучна” компанія не надто часто змінює зовнішній вигляд своїх гаджетів. Плоска рамка, закруглені кути, скляна задня панель перейшли від минулорічних айфонів. З кардинальних змін: моделі mini залишилися у минулому, і на зміну їм прийшов iPhone 14 Plus – перший смартфон Apple з великим екраном без приставки Pro.

Також у лінійці Про з’явився новий колір – фіолетовий, який спочатку буде найбажанішим та найзатребуванішим. Вся серія має захист від пилу та вологи стандарту IP68.

Ще одне оновлення у серії Pro – тепер вона без “чубчика”, камеру та датчики розмістили у верхній частині екрану в овалі. Навколо нього замість спливаючої шторки з’являється Dynamic Island – “острівець” з інформацією про нові повідомлення або кнопками керування додатками.

Ще більше гарного контенту

Камера iPhone 14 Pro та Pro Max складається з трьох модулів, один з яких отримав сенсор 48 Мп (у попередньому поколінні він був 12 Мп). Це виводить якість знімків на інший рівень:

точні знімки з чудовою деталізацією;

реалістична картинка;

насичені кольори за будь-якого освітлення.

Відео можна знімати у форматі 4К. У звичайній лінійці двомодульна камера тепер може похвалитися покращеним автофокусом та стабілізацією зображення.

Що всередині?

За швидкість та оптимізацію внутрішніх процесів моделей Про відповідає новий потужний чіп Apple A16 Bionic. Він містить близько 16 мільярдів транзисторів, які контролюють швидкість та ефективність роботи пристрою. Молодша модель працюватиме на процесорі попереднього покоління A15 Bionic. Об’єм внутрішньої пам’яті Айфон 14 можна вибрати на 128, 256 або 512 Гб, а Айфон 14 Про – на 128, 256, 512 Гб або на 1 Тб.

Екран

Розмір діагоналей дисплея залишився традиційним для останніх років: 6,1″ та 6,7″. Висока роздільна здатність і щільність 458 і 460 пікселів на дюйм доставлять візуальну насолоду своєю виразністю та деталізацією. У “прошок” нарешті з’явилася довгоочікувана технологія Always-On-Display, яка постійно підсвічує екран для перегляду отриманих повідомлень. Частота оновлення становить до 120 Гц залежно від контенту.

До презентації деякі користувачі сподівалися, що виробник таки зробить під екраном сканер відбитків пальців, як багато його конкурентів. Але для безпеки та швидкого доступу Apple залишив технологію розпізнавання обличчя Face ID.

Скільки коштуватиме новинка?

Ціни на звичайну модель за мінімальний обсяг пам’яті стартують від $799. Версія Plus – від $899. iPhone 14 Pro і Pro Max – $999 і $1099 відповідно. Оформити попереднє замовлення вже можна в магазині Stylus.ua, щоб одразу після старту продажу першими придбати новий Айфон.