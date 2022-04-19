Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Інтернет

Starlink готується відкрити представництво в Україні

19 Квітня 2022, 17:06
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Starlink
Джерело: Depositphotos

В Україні планують відкрити представництво Starlink. Корпорація Ілона Маска хоче тісно співпрацювати із нашою країною, надаючи свої послуги офіційно.

Про це заявив глава Мінцифри Михайло Федоров, який ще на початку широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого зміг домогтися допомоги від Ілона Маска. Мільярдер став на бік України, відправляючи партії з тисячами одиниць обладнання для підключення до Starlink. Головна перевага супутникового інтернету полягає у його надійності. На відміну від кабельного, його неможливо знищити, адже сигнал передають супутники.

– Понад 10 тис. станцій допомагають ЗСУ бути на зв’язку, підтримують роботу критичних енергетичних та телекомунікаційних об’єктів, закладів охорони здоров’я і навіть посівну кампанію, а також повертають до життя звільнені території. Тепер технологія стане ще доступнішою для України, – заявив Федоров.

Процес відкриття представництва вже запустився. Глава міністерства також сприяє процесу – доручив завдання відповідним органам для процедури атестації та необхідних вимірювань. Все це потрібно для прискорення запуску сервісу.

Відомо, що Starlink хочуть зробити доступним для кожного. У Держспецзв’язку пояснили, чому поки що це не можна реалізувати. Масове використання супутникової мережі може створювати перешкоди для радіозв’язку військових.

Читайте також:
Starlink готується відкрити представництво в УкраїніДля бізнесу та населення: коли Starlink буде доступний кожному

Теги
Starlink, Ілон Маск, Мінцифри, Михайло Федоров
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь