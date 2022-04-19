В Україні планують відкрити представництво Starlink. Корпорація Ілона Маска хоче тісно співпрацювати із нашою країною, надаючи свої послуги офіційно.

Про це заявив глава Мінцифри Михайло Федоров, який ще на початку широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого зміг домогтися допомоги від Ілона Маска. Мільярдер став на бік України, відправляючи партії з тисячами одиниць обладнання для підключення до Starlink. Головна перевага супутникового інтернету полягає у його надійності. На відміну від кабельного, його неможливо знищити, адже сигнал передають супутники.

– Понад 10 тис. станцій допомагають ЗСУ бути на зв’язку, підтримують роботу критичних енергетичних та телекомунікаційних об’єктів, закладів охорони здоров’я і навіть посівну кампанію, а також повертають до життя звільнені території. Тепер технологія стане ще доступнішою для України, – заявив Федоров.

Процес відкриття представництва вже запустився. Глава міністерства також сприяє процесу – доручив завдання відповідним органам для процедури атестації та необхідних вимірювань. Все це потрібно для прискорення запуску сервісу.

Відомо, що Starlink хочуть зробити доступним для кожного. У Держспецзв’язку пояснили, чому поки що це не можна реалізувати. Масове використання супутникової мережі може створювати перешкоди для радіозв’язку військових.