Терминалы системы спутникового интернета Starlink позволили использовать всем украинцам. Изменениям способствует Госспецсвязь и Минцифра.

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о нововведениях, которые способствуют полноценному использования системы спутникового интернета от Илона Маска.

20 апреля НКЕК инициировали первые решения, которые предусматривают разрешение на использования спутниковых терминалов Starlink SpaceX всеми категориями пользователей. Изменения действуют на период военного положения. Также внесли изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины — это необходимо для урегулирования условий работы интернета от Илона Маска на территории нашей страны.

— Стремительно движемся в технологическое будущее, пока наш северо-восточный сосед движется в средневековье, — добавил Федоров.

Ранее в Госспецсвязи рассказали, почему украинцы не имели доступа к Starlink. Это связано с возможными помехами для радиосвязи наших военных. Все ограничения также из-за новизны технологии — ее использование нужно изучить, чтобы удостовериться в соответствии к нормам.

Компания Starlink хочет открыть представительство в Украине. Это даст пользователям больше поддержки в настройке и использовании спутникового интернета, который критически важен на фоне войны с Россией.