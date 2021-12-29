Глава Instagram Адам Моссері розкрив подробиці майбутнього соцмережі, а також підсумував 2021 рік.

– Нам доведеться переосмислити, що таке Instagram, тому що світ швидко змінюється, і нам доведеться змінюватись разом з ним, – заявив Моссері в короткому відеозверненні.

2022 Priorities ???? This next year is going to be pivotal for Instagram. In addition to our industry-leading safety and wellbeing efforts, we’re focused on these four key priorities. Hope you’re all able to get some rest over the holidays. See you in the New Year! ✌???? pic.twitter.com/iY8uQ1EnMZ — Adam Mosseri (@mosseri) December 28, 2021

Так, вже у 2022 році акцент робитимуть на відео. Instagram об’єднає всі наші відеопродукти навколо Reels і продовжить розвивати цей сервіс.

Ще восени компанія змінила принцип відеоконтенту. Наприклад, із соцмережі прибрали функцію IGTV із довгими роликами. Натомість на основній стрічці збільшили ліміт за тривалістю відео. Щоб переглянути відео повністю – необхідно перейти в сервіс Reels.

Також зміни торкнуться і творців контенту – в Instagram з’явиться ще більше інструментів для монетизації. Моссері додав, що у 2022 році у сервісі помітно покращать процес обміну повідомленнями.

Модерацію контенту пообіцяли покращити, а також удосконалити батьківський контроль. Основна стрічка зображатиме публікації у хронологічному порядку — без пріоритетності.

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Але 2021 року далеко не всі плани вдалося здійснити. Наприклад, главі компанії довелося припинити роботу над Instagram Kids через скандал навколо Facebook. У корпоративних документах вказувалося, що соцмережі можуть негативно впливати на психічний стан дітей та підлітків.