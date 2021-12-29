Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Відео Інтернет

Більше відео та повідомлень: глава Instagram розкрив плани на 2022 рік

29 Грудня 2021, 10:58
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Instagram
Джерело: Unsplash

Глава Instagram Адам Моссері розкрив подробиці майбутнього соцмережі, а також підсумував 2021 рік.

– Нам доведеться переосмислити, що таке Instagram, тому що світ швидко змінюється, і нам доведеться змінюватись разом з ним, – заявив Моссері в короткому відеозверненні.

Так, вже у 2022 році акцент робитимуть на відео. Instagram об’єднає всі наші відеопродукти навколо Reels і продовжить розвивати цей сервіс.

Ще восени компанія змінила принцип відеоконтенту. Наприклад, із соцмережі прибрали функцію IGTV із довгими роликами. Натомість на основній стрічці збільшили ліміт за тривалістю відео. Щоб переглянути відео повністю – необхідно перейти в сервіс Reels.

Також зміни торкнуться і творців контенту – в Instagram з’явиться ще більше інструментів для монетизації. Моссері додав, що у 2022 році у сервісі помітно покращать процес обміну повідомленнями.

Модерацію контенту пообіцяли покращити, а також удосконалити батьківський контроль. Основна стрічка зображатиме публікації у хронологічному порядку — без пріоритетності.

Читайте також:
instagramInstagram поверне хронологічну стрічку постів

Але 2021 року далеко не всі плани вдалося здійснити. Наприклад, главі компанії довелося припинити роботу над Instagram Kids через скандал навколо Facebook. У корпоративних документах вказувалося, що соцмережі можуть негативно впливати на психічний стан дітей та підлітків.

Теги
Instagram
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка