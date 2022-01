Instagram активно тестирует возвращение хронологической ленты в сервис. Глава соцсети Адам Моссери заявил, что эксперты также изучают возможность новых настроек подачи контента. Адам также показал новое меню с тремя вариантами отображения сообщений в ленте Instagram.

Testing Feed Changes ????

We’re starting to test the ability to switch between three different views on your home screen (two of which would give you the option to see posts in chronological order):

— Home

— Favorites

— Following

We hope to launch these soon. More to come. ✌???? pic.twitter.com/9zvB85aPSp

— Adam Mosseri (@mosseri) January 5, 2022