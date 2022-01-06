Instagram активно тестирует возвращение хронологической ленты в сервис. Глава соцсети Адам Моссери заявил, что эксперты также изучают возможность новых настроек подачи контента. Адам также показал новое меню с тремя вариантами отображения сообщений в ленте Instagram.

Testing Feed Changes ???? We’re starting to test the ability to switch between three different views on your home screen (two of which would give you the option to see posts in chronological order):

— Home

— Favorites

— Following We hope to launch these soon. More to come. ✌???? pic.twitter.com/9zvB85aPSp — Adam Mosseri (@mosseri) January 5, 2022

Первый вариант получил название Домашняя страница — это уже привычная лента Instagram, которая с помощью алгоритмов отображает интересный для пользователя контент.

Еще один раздел получил название Избранное — в нем покажут публикации тех страниц, которые пользователь заранее выбрал. Функция подойдет для тех, кто не хочет пропустить ни единого поста от своих друзей, знакомых или кумиров.

Последняя лента получила название Читаемые — появится доступ к хронологической ленте публикаций от тех учетных записей, на которые подписан пользователь.

Алгоритм отображения контента Instagram подвергался критике со стороны пользователей еще с момента внедрения в 2016 году. На протяжении последних лет Моссери активно объяснял, как работает система, а также прислушивался к претензиям пользователей.

Еще в конце декабря глава Instagram раскрыл планы на 2022 год. Так, акцент будут делать на видео, объединяя технологии сервиса с функцией Reels. Также изменения коснутся и создателей контента — в Instagram появится еще больше инструментов для монетизации. Моссери добавил, что в 2022 году в сервисе заметно улучшат процесс обмена сообщениями.