Інсайдер та консультант із соціальних мереж Метт Наварра показав нову функцію Instagram. Тепер соцмережа проситиме у власників облікових записів підтверджувати свою особистість за допомогою селфі.

Instagram is now using video selfies to confirm users identity

Meta promises not to collect biometric data. pic.twitter.com/FNT2AdW8H2

— Matt Navarra (@MattNavarra) November 15, 2021