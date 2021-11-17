Інсайдер та консультант із соціальних мереж Метт Наварра показав нову функцію Instagram. Тепер соцмережа проситиме у власників облікових записів підтверджувати свою особистість за допомогою селфі.

Instagram is now using video selfies to confirm users identity Meta promises not to collect biometric data. pic.twitter.com/FNT2AdW8H2 — Matt Navarra (@MattNavarra) November 15, 2021

Користувачам доведеться робити відеоселфі — показувати своє обличчя під різними кутами, щоб підтвердити свою особистість. Зміни торкнуться далеко не всіх — йдеться про ті сторінки, які поводяться підозріло, і їх помітила модерація сервісу.

Соціальна мережа давно бореться з обліковими записами ботів, які можуть поширювати спам-повідомлення, турбувати людей або використовуватися для штучного завищення кількості лайків чи підписників.

Функція вже активно тестується протягом року, але експерти Instagram зіткнулися з технічними проблемами, тому на повноцінну реалізацію новинки може піти деякий час.

Декілька користувачів нещодавно повідомили, що їх просили зробити відеоселфі, щоб і надалі користуватися своїми обліковими записами.

Такими нововведеннями можуть залишитись задоволеними не всі. На тлі недавніх скандалів Facebook користувачі Instagram не можуть бути впевнені в тому, що відео з їхніми обличчями не зберігатимуться на серверах компанії.

До того ж у соцмережі далеко не все гаразд із системою захисту. Нещодавно зловмисникам удалося заблокувати сторінку директора Instagram за $60. Шахраї відправили фальшивий некролог у службу підтримки програми, щоб заблокувати обліковий запис Адама Моссері.