Зловмисники обдурили службу підтримки Instagram, переконавши модерацію у смерті глави соцмережі, Адама Моссері. Обліковий запис директора сервісу заблокували.

Це зробив шахрай, який за $60 відправив фальшивий некролог до служби підтримки додатку, щоб заблокувати акаунт Адама.

Сторінка Моссери мала близько 1 млн підписників, коли “увічнили”. За кілька годин її розблокували.

Відомо, що функції Instagram дозволяють користувачам повідомляти про померлих власників облікового запису, після чого з’являється спеціальний інтерфейс на сторінці, а модератори блокують будь-яку активність на цій сторінці, включаючи спроби входу.

– Мені здається смішним, що Instagram дозволяє таким речам взагалі відбуватися на їхній платформі, – заявив зловмисник після успішного злому.

Відомо, що хакери активно блокують облікові записи інших людей і роблять це за $60. Звичайно, акаунти розблокують після звернення до служби підтримай власником, але на це можуть піти дні та тижні. Якщо для звичайного користувача це не виявиться серйозною проблемою, то відомі блогери з мільйонною аудиторією можуть втратити більшу частину прибутку.

Щоб заблокувати акаунт Моссері, шахраям створити сайт-некролог — він використовувався як доказ під час спілкування з модераторами Instagram.

Нагадаємо, що в соцмережі незабаром з’являться платні підписки. Користувачі за гроші зможуть отримати доступ до ексклюзивного контенту блогерів.