Инсайдер и консультант по социальным сетям Мэтт Наварра показал новую функцию Instagram. Теперь соцсеть будет просить у владельцев аккаунтов подтверждать свою личность с помощью селфи.

Instagram is now using video selfies to confirm users identity

Meta promises not to collect biometric data. pic.twitter.com/FNT2AdW8H2

— Matt Navarra (@MattNavarra) November 15, 2021