Инсайдер и консультант по социальным сетям Мэтт Наварра показал новую функцию Instagram. Теперь соцсеть будет просить у владельцев аккаунтов подтверждать свою личность с помощью селфи.

Instagram is now using video selfies to confirm users identity Meta promises not to collect biometric data. pic.twitter.com/FNT2AdW8H2 — Matt Navarra (@MattNavarra) November 15, 2021

Пользователям придется делать видеоселфи — показывать свое лицо под разными углами, чтобы подтвердить свою личность. Изменения коснутся далеко не всех — речь идет о тех страницах, которые ведут себя подозрительно, и их заметила модерация сервиса.

Социальная сеть давно борется с учетными записями ботов, которые могут распространять спам-сообщения, беспокоить людей или использоваться для искусственного завышения количества лайков или подписчиков.

Функция уже активно тестируется на протяжении года, но эксперты Instagram столкнулись с техническими проблемами, так что на полноценную реализацию новинки может уйти некоторое время.

Несколько пользователей недавно сообщили, что их просили сделать видеоселфи, чтобы и дальше пользоваться своими учетными записями.

Такими нововведениями могут остаться довольными не все. На фоне недавних скандалов Facebook, пользователи Instagram не могут быть уверенны в том, что видео с их лицами не будут сохраняться на серверах компании.

К тому же, у соцсети далеко не все хорошо с системой защиты. Недавно злоумышленникам удалось заблокировать страницу директора Instagram за $60. Мошенники отправили фальшивый некролог в службу поддержки приложения, чтобы заблокировать аккаунт Адама Моссери.