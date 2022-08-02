В Україні стала доступною корисна функція Instagram music. З її допомогою можна публікувати Stiries з музикою, доступною в бібліотеці соцмережі.

І хоча функція для українських користувачів вважається новою, додавання музики вже було доступним у більшості країн останніми роками. Наприклад, додати трек у Stories можна було в Європі, включаючи нашого сусіда Польщу. Причому в Україні послухати музику не можна було в публікації мешканця іншої країни – з’являлося повідомлення про відсутність функції в регіоні.

Щоб додати пісню до Stories, необхідно вибрати функцію Музика у категорії віджетів. У списку можна знайти як іноземних виконавців, так і українських. Щоб скористатися новинкою прямо зараз, необхідно оновити програму, якщо немає автоматичного оновлення.

Зараз дивляться

Відомо, що Instagram відмовляється від останнього оновлення, через яке соцмережа стала схожою на TikTok. Це також помітили Кайлі Дженнер та Кім Кардаш’ян, які розкритикували нещодавні зміни. У спробі утримати користувачів і охопити доходи TikTok, соцмережа компанії Meta кардинально змінилася – відео відображалися в Reels, а в рекомендаціях все частіше показували відео, а не знімки.

Не тільки Instagram має невдалі рішення – у липні стало відомо, що прибуток Facebook вперше за 10 років зменшився. Схоже, компанія робить щось не так, адже рекламодавці не поспішають замовляти послуги.