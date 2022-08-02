В Украине стала доступна полезная функция Instagram music. С ее помощью модно публиковать Stiries с музыкой, доступной в библиотеке соцсети.

И хотя функция для украинских пользователей считается новой, для добавления музыки уже было доступным в большинстве стран последние годы. К примеру, добавить трек в Stories можно было в Европе, включая нашего соседа Польшу. Причем в Украине послушать музыку нельзя было в публикации жителя другой страны, появлялось сообщение о недоступности функции в регионе.

Чтобы добавить песню в Stories, необходимо выбрать функцию Музыка в категории виджетов. В списке можно найти как и иностранных исполнителей, так и украинских. Чтобы воспользоваться новинкой прямо сейчас, необходимо обновить приложение, если нет автоматического обновления.

Сейчас смотрят

Известно, что Instagram отказывается от последнего обновления, из-за которого соцсеть стала похожей на TikTok. Это также заметили Кайли Дженнер и Ким Кардашьян, которые раскритиковали недавние изменения. В попытке удержать пользователей и охватить доходы TikTok, соцсеть компании Meta кардинально изменилась — видео отображались в Reels, а в рекомендациях все чаще показывали видео, а не снимки.

Не только у Instagram есть неудачные решения — в июле стало известно, что прибыль Facebook впервые за 10 лет уменьшилась. Похоже, компания делает что-то не так, ведь рекламодатели не спешат заказывать услуги.