У Instagram з’явиться можливість редагування порядку постів на сторінці. Також у програмі можна буде видалити обліковий запис за потреби.

Про це заявив розробник Алессандро Палуцці у Twitter. Він додав, що новий функціонал якийсь час буде доступний лише обмеженому колу користувачів.

#Instagram is working on the ability to edit the profile grid allowing you to rearrange posts in any order you like ???? pic.twitter.com/fjmkJD4je2 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 10, 2022

Змінювати порядок постів можна буде у додатку, як і закріплювати деякі з них зверху стрічки. Для цього потрібно налаштувати зображення облікового запису в налаштуваннях.

Користувачі також зможуть додавати реакції до своїх сторіз. Як саме це робиться, Алессандро не заявив, але зовні вони нагадують наліпки.

Крім історій та редагування публікацій, з’явиться функція видалення облікового запису. На скріншотах розробника видно, що надаватиметься вибір між заморожуванням облікового запису та повним видаленням.

#Instagram keeps working on the ability to delete the account directly from the app ???? pic.twitter.com/PRX3lrpY6z — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 10, 2022

Раніше глава Instagram розповів про найближчі нововведення сервісу. Зараз експерти вивчають можливість нових налаштувань подачі контенту — йдеться про вибір одного з трьох варіантів зображення стрічки новин, між якими можна буде перемикатися.