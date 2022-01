У Instagram з’явиться можливість редагування порядку постів на сторінці. Також у програмі можна буде видалити обліковий запис за потреби.

Про це заявив розробник Алессандро Палуцці у Twitter. Він додав, що новий функціонал якийсь час буде доступний лише обмеженому колу користувачів.

#Instagram is working on the ability to edit the profile grid allowing you to rearrange posts in any order you like ???? pic.twitter.com/fjmkJD4je2

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 10, 2022