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Instagram дозволить змінювати місцями та закріплювати публікації у профілі

11 Січня 2022, 14:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
instagram
Джерело: Depositphotos

У Instagram з’явиться можливість редагування порядку постів на сторінці. Також у програмі можна буде видалити обліковий запис за потреби.

Про це заявив розробник Алессандро Палуцці у Twitter. Він додав, що новий функціонал якийсь час буде доступний лише обмеженому колу користувачів.

Змінювати порядок постів можна буде у додатку, як і закріплювати деякі з них зверху стрічки. Для цього потрібно налаштувати зображення облікового запису в налаштуваннях.

Користувачі також зможуть додавати реакції до своїх сторіз. Як саме це робиться, Алессандро не заявив, але зовні вони нагадують наліпки.

Крім історій та редагування публікацій, з’явиться функція видалення облікового запису. На скріншотах розробника видно, що надаватиметься вибір між заморожуванням облікового запису та повним видаленням.

Раніше глава Instagram розповів про найближчі нововведення сервісу. Зараз експерти вивчають можливість нових налаштувань подачі контенту — йдеться про вибір одного з трьох варіантів зображення стрічки новин, між якими можна буде перемикатися.

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