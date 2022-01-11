У Instagram з’явиться можливість редагування порядку постів на сторінці. Також у програмі можна буде видалити обліковий запис за потреби.
Про це заявив розробник Алессандро Палуцці у Twitter. Він додав, що новий функціонал якийсь час буде доступний лише обмеженому колу користувачів.
#Instagram is working on the ability to edit the profile grid allowing you to rearrange posts in any order you like ???? pic.twitter.com/fjmkJD4je2
— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 10, 2022
Змінювати порядок постів можна буде у додатку, як і закріплювати деякі з них зверху стрічки. Для цього потрібно налаштувати зображення облікового запису в налаштуваннях.
Користувачі також зможуть додавати реакції до своїх сторіз. Як саме це робиться, Алессандро не заявив, але зовні вони нагадують наліпки.
#Instagram is working on a new sticker: “???? Reaction” ???? pic.twitter.com/r8hiPNX1Bz
— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 10, 2022
Крім історій та редагування публікацій, з’явиться функція видалення облікового запису. На скріншотах розробника видно, що надаватиметься вибір між заморожуванням облікового запису та повним видаленням.
#Instagram keeps working on the ability to delete the account directly from the app ???? pic.twitter.com/PRX3lrpY6z
— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 10, 2022
Раніше глава Instagram розповів про найближчі нововведення сервісу. Зараз експерти вивчають можливість нових налаштувань подачі контенту — йдеться про вибір одного з трьох варіантів зображення стрічки новин, між якими можна буде перемикатися.