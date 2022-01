В Instagram появится возможность редактирования порядка постов на странице. Также в приложении можно будет удалить учетную запись при необходимости.

Об этом заявил разработчик Алессандро Палуцци в Twitter. Он добавил, что новый функционал некоторое время будет доступен только ограниченному кругу пользователей.

#Instagram is working on the ability to edit the profile grid allowing you to rearrange posts in any order you like ???? pic.twitter.com/fjmkJD4je2

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 10, 2022