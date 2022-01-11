Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Интернет

Instagram разрешит менять местами и закреплять публикации в профиле

11 января 2022, 14:00
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
instagram
Источник: Depositphotos

В Instagram появится возможность редактирования порядка постов на странице. Также в приложении можно будет удалить учетную запись при необходимости.

Об этом заявил разработчик Алессандро Палуцци в Twitter. Он добавил, что новый функционал некоторое время будет доступен только ограниченному кругу пользователей.

Менять порядок постов можно будет в приложении, как и закреплять некоторые из них наверху ленты. Для этого нужно настроить отображение учетной записи в настройках.

Пользователи также смогут добавлять реакции в свои сториз. Как именно это делается Алессандро не заявил, но внешне они напоминают стикеры.

Помимо историй и редактирования публикаций, появится функция удаления аккаунта. На скриншотах разработчика видно, что будет предоставляться выбор между заморозкой учетной записи и полным удалением.

Ранее глава Instagram рассказал о ближайших нововведениях сервиса. Сейчас эксперты изучают возможность новых настроек подачи контента — речь идет о выборе одного из трех вариантов отображения новостной ленты, между которыми можно будет переключаться.

Читайте также:
InstagramБольше видео и сообщений: глава Instagram раскрыл планы на 2022 год

Теги
Instagram
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка