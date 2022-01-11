В Instagram появится возможность редактирования порядка постов на странице. Также в приложении можно будет удалить учетную запись при необходимости.

Об этом заявил разработчик Алессандро Палуцци в Twitter. Он добавил, что новый функционал некоторое время будет доступен только ограниченному кругу пользователей.

#Instagram is working on the ability to edit the profile grid allowing you to rearrange posts in any order you like ???? pic.twitter.com/fjmkJD4je2 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 10, 2022

Менять порядок постов можно будет в приложении, как и закреплять некоторые из них наверху ленты. Для этого нужно настроить отображение учетной записи в настройках.

Пользователи также смогут добавлять реакции в свои сториз. Как именно это делается Алессандро не заявил, но внешне они напоминают стикеры.

Помимо историй и редактирования публикаций, появится функция удаления аккаунта. На скриншотах разработчика видно, что будет предоставляться выбор между заморозкой учетной записи и полным удалением.

#Instagram keeps working on the ability to delete the account directly from the app ???? pic.twitter.com/PRX3lrpY6z — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 10, 2022

Ранее глава Instagram рассказал о ближайших нововведениях сервиса. Сейчас эксперты изучают возможность новых настроек подачи контента — речь идет о выборе одного из трех вариантов отображения новостной ленты, между которыми можно будет переключаться.