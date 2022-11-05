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Ілон Маск звільнив близько 50% співробітників Twitter за один день: мільярдер назвав причину

5 Листопада 2022, 12:16
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Getty Images

Ілон Маск звільнив близько 50% працівників Twitter за один день. Так, мільярдер хоче оптимізувати роботу сервісу після його придбання.

Про точну кількість звільнених невідомо, але Маск розіслав співробітникам листа з неприємними новинами перед звільненнями.

– Прагнучи вивести Twitter на здоровий шлях, ми пройдемо через складний процес скорочення нашої глобальної робочої сили. Ми розуміємо, що це вплине на низку людей, які зробили цінний внесок у Twitter, але ця дія необхідна для забезпечення успіху компанії в майбутньому, – повідомляється у листі.

Втім, працівники соцмережі не захотіли мовчки збирати свої речі та подали на мільярдера до суду. Вони просять суддю оголосити будь-які подібні звільнення порушенням каліфорнійського та федерального законодавства, частково через недостатнє повідомлення.

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Нагадаємо, що серед звільнених також є і топменеджер компанії, зокрема і виконавчий директор Параг Агравал, який отримає $50 млн як компенсацію.

Про кардинальні зміни у кадрах соцмережі заявив і керівник відділу безпеки Йоель Рот.

– Учорашнє скорочення торкнулося приблизно 15% нашої організації Trust & Safety (на відміну від скорочень приблизно на 50% у масштабах усієї компанії), при цьому наші модератори завжди мали найменший вплив, – заявив Рот.

Нагадаємо, що раніше Маск хотів підвищити вартість функціонала Twitter до $20. Після цього рішення мільярдера розкритикували і він знизив вартість до $8. Ще до угоди з Маском, верифікація коштувала для користувачів $5 на місяць.

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Джерело
TMZ
Теги
Twitter Ілон Маск
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