Ілон Маск звільнив близько 50% працівників Twitter за один день. Так, мільярдер хоче оптимізувати роботу сервісу після його придбання.

Про точну кількість звільнених невідомо, але Маск розіслав співробітникам листа з неприємними новинами перед звільненнями.

Втім, працівники соцмережі не захотіли мовчки збирати свої речі та подали на мільярдера до суду. Вони просять суддю оголосити будь-які подібні звільнення порушенням каліфорнійського та федерального законодавства, частково через недостатнє повідомлення.

Нагадаємо, що серед звільнених також є і топменеджер компанії, зокрема і виконавчий директор Параг Агравал, який отримає $50 млн як компенсацію.

Про кардинальні зміни у кадрах соцмережі заявив і керівник відділу безпеки Йоель Рот.

Yesterday’s reduction in force affected approximately 15% of our Trust & Safety organization (as opposed to approximately 50% cuts company-wide), with our front-line moderation staff experiencing the least impact.

— Yoel Roth (@yoyoel) November 4, 2022